El Tesoro de Estados Unidos refuerza su apoyo y vuelve a comprar pesos argentinos

El Tesoro de Estados Unidos realizó una nueva compra de pesos argentinos en el mercado abierto, según informó Reuters. Scott Bessent, secretario de Finanzas, anunció además la implementación de una línea de swap respaldada por Derechos Especiales de Giro (DEG) del fondo de estabilización cambiaria estadounidense, destinada a brindar asistencia a la Argentina.
En una rueda de prensa, Bessent señaló que “podríamos” considerar la posibilidad de que Estados Unidos adquiera deuda argentina, aunque no brindó mayores detalles al respecto. Asimismo, reafirmó que la victoria del partido liderado por Javier Milei, La Libertad Avanza, fortalecería la capacidad de veto frente a iniciativas que, desde su perspectiva, podrían resultar perjudiciales.
Donald Trump refuerza su apoyo a la gestión de Javier Milei
Foto: Oficina del Presidente de Argentina
Apoyo de EE.UU. podría llegar a US$40.000 millones
“Estamos trabajando en un fondo de 20.000 millones de dólares, que se sumaría a nuestra línea de swap, conformado por bancos privados y fondos soberanos, y que estaría más dirigido al mercado de deuda”, explicó Bessent a periodistas en Washington.
El titular del Tesoro precisó que, de concretarse este mecanismo, el apoyo total de Estados Unidos a la Argentina ascendería a 40.000 millones de dólares, según declaraciones recogidas en la capital estadounidense.
Respuesta del mercado cambiario
En una jornada que comenzó con el dólar al alza, la cotización comenzó a retroceder, ubicándose ahora en $1.395 para la venta y $1.345 para la compra en el Banco Nación.
Esta reacción del mercado refleja el respaldo de la administración de Donald Trump a la gestión de Javier Milei, aunque persisten contextos de volatilidad e inestabilidad que condicionan la economía argentina/ Infobae