El Tesoro de Estados Unidos refuerza su apoyo y vuelve a comprar pesos argentinos

El Tesoro de Estados Unidos realizó una nueva compra de pesos argentinos en el mercado abierto, según informó Reuters. Scott Bessent , secretario de Finanzas, anunció además la implementación de una línea de swap respaldada por Derechos Especiales de Giro (DEG) del fondo de estabilización cambiaria estadounidense, destinada a brindar asistencia a la Argentina.

En una rueda de prensa, Bessent señaló que “podríamos” considerar la posibilidad de que Estados Unidos adquiera deuda argentina , aunque no brindó mayores detalles al respecto. Asimismo, reafirmó que la victoria del partido liderado por Javier Milei , La Libertad Avanza, fortalecería la capacidad de veto frente a iniciativas que, desde su perspectiva, podrían resultar perjudiciales.

En redes Qué dijo Milei sobre la polémica frase de Trump sobre Argentina

Polémica Milei firmó el decreto para extraditar a Fred Machado a los Estados Unidos

“Estamos trabajando en un fondo de 20.000 millones de dólares, que se sumaría a nuestra línea de swap, conformado por bancos privados y fondos soberanos, y que estaría más dirigido al mercado de deuda”, explicó Bessent a periodistas en Washington.

El titular del Tesoro precisó que, de concretarse este mecanismo, el apoyo total de Estados Unidos a la Argentina ascendería a 40.000 millones de dólares , según declaraciones recogidas en la capital estadounidense.

Respuesta del mercado cambiario

En una jornada que comenzó con el dólar al alza, la cotización comenzó a retroceder, ubicándose ahora en $1.395 para la venta y $1.345 para la compra en el Banco Nación.

Esta reacción del mercado refleja el respaldo de la administración de Donald Trump a la gestión de Javier Milei, aunque persisten contextos de volatilidad e inestabilidad que condicionan la economía argentina/ Infobae