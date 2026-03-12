Petróleo bajo tensión: la alternativa de Estados Unidos, la amenaza de Irán y la decisión de China

Los precios del petróleo registran un nuevo aumento este jueves en los mercados internacionales, en un contexto marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente. Durante la noche, el crudo europeo Brent superó los 100 dólares, aunque luego retrocedió hasta ubicarse cerca de los 97 dólares por barril.

Por la mañana, el Brent operaba con un avance del 5% , cotizando a 96,60 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos subía 4,6% hasta 91,30 dólares. Este incremento se produce incluso tras el anuncio de la liberación de 172 millones de barriles de la reserva estratégica estadounidense, destinada a estabilizar la oferta global de crudo.

La decisión forma parte de un esfuerzo conjunto de los países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) , que acordaron liberar hasta 400 millones de barriles para compensar eventuales interrupciones en el suministro global.

La medida busca responder, entre otros factores, al cierre del estrecho de Ormuz , uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.

Riesgos crecientes en Medio Oriente presionan los precios

La escalada de los precios del Brent se produjo luego de que Omán evacuara todas las embarcaciones de su terminal de exportación petrolera clave, y tras ataques a dos buques cisterna en aguas iraquíes.

Estos hechos destacan los riesgos para los activos energéticos en la región, incrementan la preocupación por el suministro global y opacan los anuncios sobre la liberación de reservas estratégicas, indicó Ámbito Financiero.

Estados Unidos libera petróleo de forma gradual

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, confirmó que el presidente Donald Trump autorizó la liberación de los barriles a partir de la próxima semana. El proceso será gradual y se extenderá aproximadamente 120 días, y representa una porción significativa de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR), que actualmente cuenta con unos 415 millones de barriles.

Petroleo.jpg Donald Trump autorizó la liberación de los barriles a partir de la próxima semana.

Según Wright, el plan contempla la reposición de 200 millones de barriles durante el próximo año, con el objetivo de recomponer parte del stock liberado. El funcionario aseguró que la operación no generará costos adicionales para los contribuyentes.

A pesar de ello, los mercados energéticos continúan atentos y cautelosos ante el conflicto, y los anuncios estadounidenses no lograron frenar la incertidumbre.

Irán advierte sobre un posible alza de hasta 200 dólares

En este contexto, Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia de Irán, advirtió que el precio del crudo podría alcanzar los 200 dólares por barril si se deteriora aún más la seguridad regional.

“Con la expansión de la guerra, pueden esperar un barril de petróleo a 200 dólares. El precio depende de la seguridad regional, y ustedes son la fuente de esa inseguridad”, afirmó Zolfagari, en un video difundido por la agencia estatal Tasnim.

bombardeo eeuu estados unidos irán medio oriente.jpg China prohibió la exportación de combustible por el crecimiento del conflicto en Medio Oriente.

Además, el funcionario advirtió que Irán no permitirá que ni un litro de petróleo atraviese el estrecho de Ormuz en beneficio de Washington, Tel Aviv o sus aliados.

China restringe la exportación de combustibles

El conflicto en Medio Oriente tiene repercusiones globales inmediatas, y China tomó medidas para garantizar su suministro interno. El país prohibió la exportación de combustibles refinados durante marzo, incluyendo natta, diésel y combustible de aviación, para prevenir posibles escaseces derivadas de la guerra.