Guerra en Irán: Petróleo al alza, mercados a la baja y temor a un nuevo shock global

La ofensiva militar lanzada durante el fin de semana por Estados Unidos e Israel sobre Irán y el Líbano reactivó uno de los fantasmas de la economía global : la vulnerabilidad del suministro de energía . El foco inmediato se desplazó hacia el estrecho de Ormuz , el corredor marítimo de apenas 160 kilómetros por donde transita alrededor del 20% del petróleo y del gas natural licuado que consume el planeta, y bastaron esas primeras horas de misiles para que los mercados reaccionaran con violencia.

Durante la madrugada europea , el precio del crudo llegó a escalar cerca de un 13% , antes de moderar parcialmente la suba. El Brent , referencia en Europa, rozó los 79 dólares por barril , mientras que el WTI estadounidense avanzó más del 7% . En lo que va del año, el petróleo acumula un incremento cercano al 30% , una señal elocuente del nerviosismo previo que ya dominaba a los inversores . Más abrupta aún fue la reacción del gas : el contrato TTF europeo se disparó más del 25% , hasta ubicarse en torno a los 40 euros por megavatio hora , niveles que evocan los momentos más críticos tras la invasión rusa de Ucrania .

El temor central no es un bloqueo formal de Ormuz , sino la interrupción de facto del tráfico . Las grandes navieras y transportistas de crudo suspendieron operaciones y cerca de 150 buques permanecen paralizados en la zona. Irán informó ataques contra petroleros vinculados a intereses estadounidenses y británicos , mientras Washington recomendó evitar la navegación en el Golfo Pérsico , el Golfo de Omán y el mar Arábigo . En ese contexto, analistas de Goldman Sachs advirtieron que el tránsito “ parece estar significativamente interrumpido ”, aunque sin daños confirmados en la producción o la infraestructura exportadora .

Por Ormuz fluye una media de 14,5 millones de barriles diarios de petróleo . El 90% tiene como destino Asia , lo que explica la inmediata preocupación de China, India y Japón . Europa recibe apenas el 4% , pero el impacto es global : cualquier alteración en ese corredor incrementa la competencia por suministros alternativos y presiona al alza los precios en todos los mercados. En el caso del gas natural licuado , el efecto puede ser aún más severo, al tratarse de un mercado más estrecho y sensible a shocks geopolíticos .

“La interrupción efectiva del tráfico impide que unos 15 millones de barriles diarios lleguen a los mercados”, señaló Jorge León, de Rystad Energy, quien proyecta precios del crudo en un rango de entre 85 y 90 dólares por barril si no hay señales rápidas de distensión. En la misma línea, Morgan Stanley revisó al alza su previsión para el Brent, mientras que Citigroup contempla incluso escenarios de cambio de régimen en Teherán, una hipótesis que el mercado aún observa con cautela.

El problema se agrava porque buena parte de la producción adicional anunciada por la OPEP+ (unos 206.000 barriles diarios a partir de abril) también debe salir del Golfo Pérsico. Irán, por su parte, bombea cerca de 3,3 millones de barriles diarios, alrededor del 3% de la oferta mundial, y sigue siendo un actor clave pese a las sanciones. Cualquier escalada que afecte a su producción o exportación tendría consecuencias directas sobre la inflación global.

Algunos analistas trazaban esta mañana asiática y europea paralelismos con el embargo petrolero de los años setenta, cuando se cuadruplicaron los precios del crudo y se alteró durante años el equilibrio económico mundial. Trasladado a valores actuales, ese shock equivaldría a un petróleo cercano a los 90 dólares por barril, un umbral que hoy aparece inquietantemente cercano.

Mercados financieros y la huida hacia la calidad

En tanto, los mercados financieros también comenzaron a reflejar el riesgo. Las Bolsas registraron fuertes caídas, con ventas generalizadas en Europa, Asia y Wall Street. En España, el Ibex 35 cedía más del 3%, con excepción de algunas energéticas beneficiadas por el alza del crudo. El movimiento clásico de “huida hacia la calidad” volvió a imponerse: el oro subió más del 3%, el dólar se fortaleció frente al euro y los bonos soberanos captaron demanda, aunque condicionados por la expectativa de mayor inflación futura.

Pese a la tensión, los expertos internacionales llamaban esta mañana europea a la cautela, argumentando que ninguna de las partes tiene incentivos claros para sostener un conflicto largo y que la experiencia reciente muestra que los shocks geopolíticos tienden a diluirse si no derivan en daños estructurales. Sin embargo, el escenario más temido no es el de una escalada breve y contenida, sino el de una guerra de desgaste que mantenga a Ormuz bajo amenaza durante meses.