El Papa León XIV suplica frenar la guerra y alerta sobre un "abismo irreparable" en Medio Oriente

Papa León XIV lanza un desesperado llamado ante el riesgo de una guerra sin retorno en Oriente Medio.

En una plaza de San Pedro colmada y en silencio expectante, el papa León XIV manifestó este domingo un llamado urgente que resonó más allá de los muros del Vaticano . Frente a miles de fieles durante el tradicional Ángelus , el Pontífice advirtió que la creciente tensión en Medio Oriente puede derivar en un “ abismo irreparable ”.

El mensaje llegó en medio de los recientes ataques cruzados entre Israel, Estados Unidos e Irán , que encendieron las alarmas de la comunidad internacional. Con gesto grave y voz firme, el líder de la Iglesia Católica expresó su “ profunda preocupación ” por las horas dramáticas que atraviesa la región y pidió a los dirigentes abandonar las amenazas.

“Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones , pido a las partes implicadas que asuman su responsabilidad moral y paren la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable”, sostuvo. Sus palabras, pronunciadas en el segundo domingo de Cuaresma , estuvieron cargadas de urgencia y apelaron directamente a la conciencia de los líderes mundiales.

Sigo con profunda preocupación lo que está sucediendo en Oriente Medio y en Irán en estas horas dramáticas. La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas mutuas, ni con armas, que siembran destrucción, dolor y muerte, sino solo a través de un diálogo razonable, auténtico…

León XIV fue claro al remarcar que la estabilidad no puede depender del poder bélico ni de la destrucción mutua. “La paz no se construye con amenazas ni con armas que siembran dolor y muerte, sino a través de un diálogo auténtico y responsable ”, afirmó, al tiempo que instó a que la diplomacia recupere un rol central en la resolución de los conflictos.

Ataque de Israel y Estados Unidos a Irán El pasado sábado 28 de enero, Israel inició la ofensiva contra Irán. NA

El papa León XIV también pidió por Pakistán y Afganistán

El Pontífice amplió su preocupación más allá del eje Israel–Irán, al pedir un “urgente retorno al diálogo” en los enfrentamientos entre Pakistán y Afganistán. Además, manifestó su cercanía con Brasil tras las inundaciones en Minas Gerais.

En el cierre, el Papa dejó un mensaje contundente: solo acuerdos basados en la justicia y la concordia podrán sanar las heridas abiertas entre pueblos enfrentados. Mientras el mundo observa con inquietud, su llamado busca evitar que la violencia avance un paso más hacia el punto de no retorno.

Estados Unidos advierte continuar con la ofensiva, mientras Israel ataca Teherán

En paralelo a los pedidos de cese a la guerra del Sumo Pontífice, la tensión de Irán con Estados Unidos e Israel escaló en las últimas horas. Es que el presidente Donald Trump advirtió públicamente que responderá con “una fuerza nunca antes vista” si la República Islámica concreta su amenaza de lanzar una ofensiva en represalia por la muerte del líder supremo Alí Jameneí. El mensaje fue difundido a través de la red Truth, en medio de declaraciones cruzadas y advertencias militares.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron una nueva oleada de ataques aéreos sobre Teherán, en el marco de la operación denominada “Rugido del León”. Informes desde la capital iraní señalaron explosiones en distintos puntos de la ciudad durante las primeras horas del domingo. Continúa leyendo lo ocurrido en Oriente Medio en esta nota.