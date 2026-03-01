Irán puso al frente de su Guardia Revolucionaria a un acusado el atentado a la AMIA: quién es

En medio de una fuerte crisis institucional en Irán , el régimen designó como nuevo jefe del Cuerpo Guardia Revolucionaria Islámica ( IRGC , por su sigla en inglés) a Ahmad Vahidi , un militar con alerta roja de Interpol y acusado por la Justicia argentina como uno de los responsables del atentado a la AMIA .

El nombramiento fue informado por la agencia iraní Mehr y se produjo tras la muerte del anterior jefe del cuerpo, el general Mohamad Pakpur , en el marco de los recientes ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní . La ofensiva también provocó la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei , junto con otras figuras clave del aparato militar y político de Teherán.

En este contexto de reconfiguración del poder, la designación de Vahidi representa una señal de continuidad en la línea más dura del régimen. En la Argentina , su nombre está directamente vinculado al atentado contra la AMIA , que dejó 85 muertos y cientos de heridos en Buenos Aires. La Justicia lo señala como uno de los autores intelectuales y sobre él pesa una alerta roja de Interpol con pedido de captura internacional.

El Gobierno argentino, durante la administración de Javier Milei , reiteró en 2024 el reclamo por su detención. También Estados Unidos mantiene pedidos de captura sobre el militar iraní, quien en 2021 fue designado como ministro del Interior de Irán, ampliando su influencia dentro del esquema de poder.

Imágenes de archivo del atentado a la AMIA, el 18 de julio de 1994.

La reestructuración del mando militar iraní se dio tras una serie de bajas de alto perfil. Además de Jamenei y Pakpur, el régimen confirmó la muerte del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Abdorrahim Musaví; del ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh; y del secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani. La magnitud de las pérdidas obligó a una reorganización inmediata de la cúpula militar.

En paralelo, la tensión con Estados Unidos e Israel escaló en las últimas horas. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió públicamente que responderá con “una fuerza nunca antes vista” si Irán concreta su amenaza de lanzar una ofensiva en represalia por la muerte del líder supremo. El mensaje fue difundido a través de la red Truth, en medio de declaraciones cruzadas y advertencias militares.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron una nueva oleada de ataques aéreos sobre Teherán, en el marco de la operación denominada “Rugido del León”. Informes desde la capital iraní señalaron explosiones en distintos puntos de la ciudad durante las primeras horas del domingo.

Asimismo, también activaron las alertas "en varias zonas del país tras la detección de misiles lanzados desde Irán hacia territorio del Estado de Israel". En consecuencia, piden a sus ciudadanos que obedezcan las instrucciones del Comando del Frente Interno, quienes trabajan en "interceptar y atacar" las amenazas.

La llegada de Ahmad Vahidi al frente de la Guardia Revolucionaria no solo redefine el tablero interno iraní, sino que también reactiva el reclamo de justicia por la AMIA y profundiza la tensión geopolítica en Medio Oriente. En un escenario de máxima volatilidad, el nombramiento envía un mensaje político claro: Teherán apuesta a consolidar su estructura militar aun bajo la presión de sanciones y pedidos de captura internacionales.