Crisis energética en Cuba: Estados Unidos autoriza exportación de combustible a privados

El gobierno cubano ha adoptado medidas de emergencia frente a la crisis energética.

El gobierno de Donald Trump autorizó nuevas operaciones para la venta de combustible y gas a Cuba , en medio de la grave crisis energética que atraviesa la isla. La medida permitirá exportaciones únicamente destinadas a personas y empresas del sector privado , pero mantiene las restricciones para el Estado y las compañías vinculadas a las fuerzas armadas.

La decisión fue confirmada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos , que publicó nuevas directrices para autorizar exportaciones de productos petroleros bajo determinadas condiciones.

Según explicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el gas y otros derivados del petróleo exportados a entidades privadas cubanas podrán ser autorizados siempre que estén destinados a uso personal o comercial del sector privado , en el marco de una excepción de licencia específica.

Las autoridades estadounidenses aclararon que las empresas no podrán vender combustible al gobierno cubano, al ejército ni a hoteles administrados por las fuerzas armadas , sectores que permanecen alcanzados por las sanciones vigentes.

Cuba comenzó a cerrar hoteles y a reubicar a sus turistas internacionales en un intento desesperado por reducir el consumo energético ante un desabastecimiento de combustible que tiene a la isla al borde del colapso

Además, el Departamento de Comercio de Estados Unidos indicó que las exportaciones pueden destinarse a actividades económicas privadas o a ventas directas a particulares para uso familiar, sin necesidad de autorización del gobierno de la isla.

De acuerdo con el diario The Miami Herald, citado por medios estadounidenses, la política busca facilitar transacciones que apoyen al sector privado cubano, incluidas exportaciones con fines comerciales o humanitarios.

Un contexto de crisis energética en la isla

La medida llega en medio de una profunda crisis energética en Cuba, caracterizada por apagones frecuentes, problemas en el transporte público y dificultades en servicios básicos.

Durante décadas, la isla dependió de importaciones de petróleo provenientes primero de la Unión Soviética y luego de Venezuela, principal proveedor en los últimos años.

Sin embargo, según reportó el diario El Nuevo Herald, el gobierno estadounidense detuvo envíos de crudo venezolano hacia Cuba como parte de su política de presión sobre las autoridades de la isla, lo que agravó la escasez de combustible.

Imagen del 11 de enero de 2026 de un automóvil antiguo circulando por una calle, en La Habana, capital de Cuba. Por el desabastecimiento energético, el gobierno de Cuba ha adoptado medidas de emergencia en la isla. Foto: Xinhua/Joaquín Hernández

Un mercado alternativo con envíos de diésel

El mismo medio señaló que, ante la escasez, empresarios privados cubanos comenzaron a importar pequeñas cantidades de diésel desde Estados Unidos, utilizando contenedores especiales conocidos como tanques ISO.

Estos recipientes permiten transportar combustible en buques de carga convencionales. Un tanque estándar de 20 pies puede trasladar cerca de 6900 galones de diésel, lo que constituye una alternativa a pequeña escala frente al transporte en petroleros.

Según empresarios consultados por El Nuevo Herald, el combustible resulta clave para mantener actividades económicas como el transporte de alimentos desde el puerto hasta comercios privados, restaurantes y pequeños mercados.

Debate sobre el impacto de la medida

Especialistas citados por el medio estadounidense sostienen que la ampliación de licencias para exportar combustible podría ayudar a sostener la actividad del sector privado, especialmente en momentos de fuerte escasez.

No obstante, el esquema también genera debate entre analistas y actores políticos, tanto en Estados Unidos como en la comunidad cubana en el exterior, sobre el alcance real de estas medidas y su impacto en la economía de la isla.

Mientras tanto, la situación energética continúa siendo uno de los principales desafíos para el país caribeño, donde la falta de combustible afecta el transporte, la actividad económica y el funcionamiento de servicios básicos.

Fuentes: con información de TN y el Nuevo Herald