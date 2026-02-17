Crisis en Perú: destituyen a José Jerí y ya son ocho presidentes en una década

El Congreso de Perú destituyó este martes al presidente interino José Jerí , en medio de denuncias por tráfico de influencias y cuestionamientos políticos , a poco más de dos meses de las elecciones generales previstas para el 12 de abril. Con su salida, el país acumula ocho mandatarios removidos en los últimos diez años , reflejo de una inestabilidad institucional persistente.

La decisión se tomó en una sesión extraordinaria del Parlamento , que aprobó la censura con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones , lo que puso fin inmediato a su gestión tras apenas cuatro meses en el poder.

Jerí había asumido en octubre pasado por sucesión constitucional tras la salida de Dina Boluarte , quien a su vez había llegado al gobierno luego de la destitución de Pedro Castillo en 2022.

Su caída se aceleró por investigaciones y cuestionamientos políticos vinculados a reuniones no registradas con empresarios y presuntas irregularidades, además de un deterioro en su respaldo parlamentario en la previa electoral.

La censura fue impulsada por múltiples mociones presentadas por legisladores de distintos bloques, que cuestionaron su transparencia y su capacidad para ejercer el cargo.

José Jerí ejerció el cargo de presidente de Perú por solo cuatro meses.

Perú, un país sin presidente y la discusión por la sucesión

Tras la votación, Perú quedó sin jefe de Estado y el Congreso deberá reunirse nuevamente para elegir a la autoridad parlamentaria que asumirá la Presidencia por sucesión. El proceso está previsto para este miércoles, cuando se defina quién ocupará el cargo hasta la transición posterior a las elecciones.

Desde el Parlamento, el titular del cuerpo, Fernando Rospigliosi, confirmó que el nuevo mandatario surgirá de la próxima sesión legislativa convocada para resolver la sucesión.

Octavo presidente removido en una década en Perú

La destitución de Jerí se suma a una serie de crisis políticas que marcaron la última década en Perú. En diez años, el país ya registró ocho cambios de presidente, entre renuncias, vacancias y censuras, en un escenario de fuerte fragmentación política y conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso.

El nuevo episodio ocurre además en plena cuenta regresiva hacia los comicios de abril, en los que se elegirá al próximo presidente que asumirá el 28 de julio, en un contexto de creciente tensión institucional y social.