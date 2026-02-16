Estados Unidos: al menos un muerto en un tiroteo en una pista de hockey sobre hielo Internet

Según autoridades policiales, el hombre armado habría apuntado a integrantes de su familia y fue quien murió por una herida de bala autoinfligida tras emitir los disparos. A su vez, también habría fallecido su hija. La Policía de Rhode Island trabaja en el lugar.

Nuevo tiroteo en Estados Unidos: qué sucedió Dos equipos estaban jugando hockey en una pista de hielo del Dennis M. Lynch Arena y el incidente habría sido provocado por padres de estudiantes de la escuela North Providence. La otra institución involucrada fue Coventry, la cual aclaró que todos sus alumnos fueron localizados.

Embed Extended video: People seen fleeing ice skating rink in Pawtucket, Rhode Island following shooting with multiple victims. pic.twitter.com/eBfdRenRt9 — Miss Mary (@DivintyMary) February 16, 2026