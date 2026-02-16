16 de febrero de 2026
Estados Unidos: al menos un muerto en un tiroteo en una pista de hockey sobre hielo

Durante un partido de hockey, se desarrolló una balacera en el interior del edificio deportivo. Los detalles.

Por Sitio Andino Mundo

Rhode Island fue el escenario de un nuevo tiroteo en Estados Unidos. Al menos un muerto dejó una balacera en una pista de hockey sobre hielo. Además, cuatro personas resultaron heridas.

Según autoridades policiales, el hombre armado habría apuntado a integrantes de su familia y fue quien murió por una herida de bala autoinfligida tras emitir los disparos. A su vez, también habría fallecido su hija. La Policía de Rhode Island trabaja en el lugar.

Nuevo tiroteo en Estados Unidos: qué sucedió

Dos equipos estaban jugando hockey en una pista de hielo del Dennis M. Lynch Arena y el incidente habría sido provocado por padres de estudiantes de la escuela North Providence. La otra institución involucrada fue Coventry, la cual aclaró que todos sus alumnos fueron localizados.

