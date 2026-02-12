Javier Milei canceló su viaje a Mendoza: los motivos Foto: Prensa La Libertad Avanza

Por Sitio Andino Política







La visita del presidente Javier Milei a la provincia de Mendoza que estaba prevista para el 18 de febrero en el marco de su "Tour de la gratitud", una gira por el país para fortalecer el vínculo con sus votantes fue cancelada, tal como lo anticipó Sitio Andino días atrás. Los detalles.

A través de las redes sociales, La Libertad Avanza - Cambia Mendoza informó que fue cancelada la visita por una reorganización de su agenda. "Informamos que ha sido cancelada la visita a Mendoza del presidente Javier Milei, prevista para el próximo 18 de febrero. Esto se debe a una reorganización de su agenda, ya que deberá viajar a los Estados Unidos para participar del Consejo de la Paz en Washington DC", detallaron.

Además informaron que tampoco vendrá a Mendoza Karina Milei, ya que viajará con el presidente a los Estados Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/FrenteCambiaMza/status/2021970769366994950&partner=&hide_thread=false Informamos que ha sido cancelada la visita a Mendoza del presidente Javier Milei, prevista para el próximo 18 de febrero.

Esto se debe a una reorganización de su agenda, ya que deberá viajar a los Estados Unidos para participar del Consejo de la Paz en Washington DC. — Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mza (@FrenteCambiaMza) February 12, 2026 Milei cambió su agenda, ya que fue invitado por el presidente Donald Trump a la reunión inaugural del Consejo de Paz, el próximo 19 de febrero.

El Consejo de Paz es una iniciativa internacional impulsada por Trump, que pretende posicionarse como un espacio alternativo a los organismos multilaterales tradicionales para la resolución de conflictos armados. Además de la Argentina, sus miembros incluyen a Paraguay, Israel, Egipto, Turquía, Arabia Saudita, El Salvador, Hungría, Albania, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Bulgaria, Pakistán, Kazajistán, entre otros. La invitación a Milei se suma a de la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos de la semana pasada, presentado por el propio Presidente como una medida que “consolida una relación estratégica entre ambos países”.