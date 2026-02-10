Inflación, credibilidad y alimentos: el dato de enero bajo la lupa

En medio de una crisis de credibilidad autoinfligida por el gobierno de Javier Milei , el INDEC dio a conocer la inflación de enero , que marcó un 2,9% , siendo así el noveno mes consecutivo que el dato muestra un crecimiento.

El dato que dio a conocer el instituto estadístico solo tiene una especie de buena noticia para el Gobierno : que no comienza con 3. Sin embargo, la credibilidad está absolutamente cuestionada y la sospecha de que el índice sea un dibujo generoso para la política del Gobierno sobrevuela todos los análisis.

El 3% del rubro vivienda, electricidad y combustibles anticipa un febrero y marzo muy complicados para el equipo de Luis Caputo , ya que precisamente el Ejecutivo pateó unos días para adelante los ajustes de tarifas y subsidios para que no influyeran (demasiado) en el índice de enero .

El otro dato que seguramente haya caído como un baldazo de aceite caliente en el equipo gubernamental es la disparada de los alimentos , que crecieron en enero 4,7 puntos , en consonancia con lo que venían advirtiendo las consultoras privadas y los propios supermercados y comercios minoristas .

Lo cierto es que la primera semana de febrero la tendencia alcista no se calmó ni mucho menos y los récords exportadores de carne, trigo y yerba auguran un aumento de precios sostenido en los alimentos básicos.

image Los alimentos se dispararon y lideraron la inflación de enero

Desaceleración inflacionaria en pausa

El resultado confirmó que el proceso de desaceleración inflacionaria parece haberse estancado. Como dijimos en enero, el principal impulso provino del rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró un aumento del 4,7% y volvió a mostrar el peso de los productos básicos en la dinámica general de precios.

Dentro de ese capítulo, las mayores incidencias correspondieron a Carnes y derivados y a Verduras, tubérculos y legumbres, dos categorías particularmente sensibles para el consumo cotidiano.

También se destacaron los aumentos en Restaurantes y hoteles, con una suba del 4,1%, reflejo del encarecimiento de servicios asociados al turismo y al ocio. En el otro extremo, Educación mostró una variación moderada del 0,6%, mientras que Prendas de vestir y calzado registró una baja del 0,5%, un comportamiento explicado en parte por factores estacionales y por la competencia importada.

Presiones persistentes

Desde el punto de vista de la composición del índice, los precios Estacionales lideraron los incrementos con un 5,7%, seguidos por el IPC núcleo, que avanzó 2,6%, y por los precios Regulados, con una suba del 2,4%.

Esta combinación refuerza la idea de que, aun con cierto anclaje en tarifas y servicios públicos, persisten presiones relevantes en los precios no regulados.

La polémica por el INDEC

La publicación del dato quedó atravesada, además, por una controversia metodológica de fondo. El Gobierno decidió postergar la implementación del nuevo IPC, basado en la Encuesta de Gastos de los Hogares 2017/2018, que reemplazaría la canasta vigente desde 2004 y otorgaría mayor peso a los servicios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, argumentó que el cambio debía realizarse una vez consolidado el proceso de desinflación, para evitar distorsiones en la comparación de series.

Sin embargo, economistas coincidieron en que la actualización de ponderadores habría tenido impacto sobre el nivel del índice. La consultora LCG señaló que el mayor peso de los servicios —que en 2025 aumentaron significativamente más que los bienes— habría arrojado un registro levemente superior al publicado.

Las diferencias internas sobre el momento oportuno para aplicar la nueva metodología derivaron, además, en la salida de Marco Lavagna del INDEC, un episodio que reforzó las dudas sobre la autonomía técnica del organismo.

La referencia porteña y las expectativas privadas

El debate se intensificó al conocerse el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que fue del 3,1% en enero, por encima del registro nacional. El índice porteño también mostró una aceleración respecto de diciembre, impulsado por alimentos, transporte y servicios, y se convirtió en una referencia adicional para los analistas.

Las proyecciones privadas para enero habían sido, en general, más moderadas, con estimaciones que oscilaron entre el 2,2% y el 2,6%. Hacia adelante, el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central prevé una inflación del 2,1% en febrero y del 2,2% en marzo, aunque condiciona esa trayectoria a la evolución de los precios regulados, la política cambiaria y las negociaciones salariales.

Febrero enciende nuevas alertas

En ese marco, los primeros datos de febrero encendieron nuevas señales de alerta. Según LCG, en la primera semana del mes los precios de alimentos y bebidas registraron una suba del 2,5%, la más elevada en casi un año. Más del 75% del aumento se concentró en bebidas y productos de panificación, con alzas semanales superiores al 5%.

Si bien se trata de un período corto, los analistas advierten que la evolución de las próximas semanas será clave para determinar si se trata de un salto transitorio o del inicio de una nueva aceleración.

Credibilidad, dólar y economía real

Así, el dato de enero quedó marcado por una doble lectura: por un lado, la persistencia de una inflación que resiste bajar con mayor velocidad; por otro, una discusión abierta sobre la forma de medirla y la credibilidad de los indicadores oficiales, en un contexto donde la confianza estadística vuelve a ser un activo central para la economía.

Mientras en Economía apuestan a que la baja del dólar vuelva a llevar a la inflación a la baja y se especula (a partir de un posteo del ministro Luis Caputo) que en las próximas horas puede haber novedades en el mercado cambiario que permitan aflojar el cepo que aún rige sobre las empresas y en la política de importaciones y aranceles.

Mientras, la calle muestra otra realidad y los ingresos siguen perdiendo fuerte contra la inflación, postergando cualquier recuperación del mercado interno.