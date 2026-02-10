¿Se cae la visita de Milei a Mendoza?: la apretada agenda del presidente que pone en duda su llegada a la provincia

La visita del presidente Javier Milei a la provincia de Mendoza está prevista para el 18 de febrero en el marco de su "Tour de la gratitud", una gira por el país para fortalecer el vínculo con sus votantes. Sin embargo, un cambio en su agenda internacional pondría en peligro su llegada a territorio mendocino. Los motivos.
"Todavía no tenemos definido cómo se va a hacer, me lo confirmaron, pero vamos a hacer una recorrida, una caravana. El Presidente quiere tomar contacto, en la misma modalidad que lo ha hecho en otros lugares", declaró Cornejo la semana pasada.
¿Peligra la visita de Javier Milei en Mendoza?
Pero el cambio en la agenda internacional del Presidente pondría en duda su visita a la provincia, prevista para el miércoles 18 de febrero. En las últimas horasse confirmó que suspendió el viaje a los Estados Unidos programado para este lunes y lo reprogramó para el día siguiente a la fecha en la que tenía previsto estar en Mendoza. De esta manera, las citas quedaron prácticamente superpuestas.
La decisión, comunicada oficialmente, responde a la invitación recibida para participar en la reunión inaugural del “Board of Peace”, un foro de relevancia estratégica que sesionará el próximo 19 de febrero en Washington DC.
Esa modificación se debió a la necesidad de concentrarse en la gestión local y cumplir con sus compromisos en territorio norteamericano mediante intervenciones virtuales. La representación física de la comitiva argentina en las actividades previstas para esta semana quedará en manos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Por qué Javier Milei agendó una visita a Mendoza
El Gobierno de Javier Milei le confirmó la semana pasada que prepara su visita a la provincia de Mendoza como parte del "Tour de la gratitud", una gira por distintas provincias que busca consolidar la presencia política de la gestión libertaria y fortalecer los vínculos con sus aliados.