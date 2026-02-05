Alfredo Cornejo pidió una reforma fiscal integral y confirmó la visita de Javier Milei a Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo se refirió este jueves al tratamiento de la reforma laboral en el Congreso y pidió una modernización fiscal integral, que alcance a diversos impuestos, además del vinculado a las Ganancias. También habló de la visita del presidente Javier Milei a Mendoza y confirmó que el jefe de Estado pretende realizar una caravana el 18 de febrero.

Cornejo firmó una serie de acuerdos con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) , representado por su secretario general, Ignacio Lamothe , orientados a impulsar cuatro proyectos estratégicos para la provincia. Entre ellos se encuentran un Parque Solar Guaymallén y nuevas líneas de créditos. Los convenios también incluyen la puesta en marcha del Programa de Abordaje Integral de Asistencia Técnica en Riego y la confirmación de Mendoza como sede del Primer Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas.

tour de la gratitud y campaña Cuándo llega Javier Milei a Mendoza: las actividades previstas en la previa a las elecciones en seis departamentos

Cornejo insistió en la necesidad de aprobar la reforma laboral en el Congreso, que será tratada durante las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei , pese a que la reducción del impuesto a las Ganancias recaerá en menos recursos para las provincias. “Cualquier baja de impuestos toca la caja inicialmente, pero va a parar al sector privado. Yo iría por una reforma integral del tema fiscal y no solo por esta medida ”, afirmó

El Gobernados sostuvo que el proyecto en discusión tendría un impacto significativo en la recaudación nacional y algo menor en las provincias. Señaló que aún se analiza si la implementación será conjunta o escalonada, pero reiteró su acompañamiento a la iniciativa.

Visita de Javier Milei a Mendoza

Con respecto a la visita del presidente Milei, Cornejo confirmó que será el próximo 18 de febrero, en la previa de las elecciones municipales en seis departamentos. Dijo que la llegada del mandatario se encuadra dentro de las recorridas que viene realizando por distintas partes del país, como Córdoba y Mar del Plata, entre otras, en agradecimiento de los buenos resultas en los comicios de octubre.

"Todavía no tenemos definido cómo se va a hacer, me lo confirmaron ayer, pero vamos a hacer una recorrida, una caravana. El Presidente quiere tomar contacto, en la misma modalidad que lo ha hecho en otros lugares", declaró.

09-10-2025 Javier Milei en Mendoza Javier Milei en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

Alfredo Cornejo, sobre el INDEC

Respecto al INDEC y los posibles cambios en elos modos de medir la inflación, el Gobernador indicó: "El Gobierno Nacional ha informado que prefiere que se siga midiendo como tal, con un supuesto que yo entiendo que es correcto, que en el medio de un reacomodamiento de la economía con muchos cambios, con un cambio de paradigma económico, debería pasar un tiempo como para cambiar la metodología".

"No podría opinar sobre lo técnico, cuál de los dos es mejor, porque no lo conozco, no sé bien. Creo que si genera sospechas, también generaría sospechas que esta metodología diera cosas distintas a la anterior, con lo cual las dos no es una decisión fácil la que ha tomado el Gobierno Nacional. No es una decisión fácil de tomar", añadió.

Acuerdos del Gobierno de Mendoza con el Consejo Federal de Inversiones

El mandatario hizo estas declaraciones tras la firma de distintos acuerdos con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), representado por el secretario general, Ignacio Lamothe, para avanzar con cuatro proyectos: