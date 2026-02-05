5 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
tour de la gratitud y campaña

Cuándo llega Javier Milei a Mendoza: las actividades previstas en la previa a las elecciones en seis departamentos

El Presidente llegará a la provincia en plena campaña electoral, con una agenda política que incluye actos y recorridas en distintos departamentos.

Javier Milei volverá a Mendoza en la previa electoral.&nbsp;

Javier Milei volverá a Mendoza en la previa electoral. 

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei, prepara su visita a la provincia de Mendoza en los próximos días, en el marco de su tour de la gratitud, una gira por distintas provincias que busca consolidar la presencia política del Gobierno y fortalecer los vínculos con sus aliados.

Según adelantaron desde el entorno del gobernador Alfredo Cornejo, la agenda del presidente incluirá una caravana por distintos puntos de Mendoza, entre ellos algunos de los departamentos que el próximo 22 de febrero realizarán sus elecciones a concejales.

Lee además
apertura comercial: el impacto de las importaciones record en la economia argentina
Desregulación

Apertura comercial: el impacto de las importaciones récord en la economía argentina
Detenidos en Venezuela: familiares de Nahuel Gallo y German Giuliani buscan respaldo y una reunión con Milei
Larga espera

Detenidos en Venezuela: familiares de Nahuel Gallo y German Giuliani buscan respaldo y una reunión con Milei

La información que se conoció a últimas horas de este miércoles, confirmaron la visita para el próximo martes 18 de febrero, cuatro días antes de las elecciones en San Rafael, Maipú, La Paz, Santa Rosa, Luján de Cuyo y Rivadavia.

Justamente, se espera que Milei esté en Maipú, bastión peronista en el que el frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza + PRO busca fortalecerse para. También podría recorrer Luján de Cuyo, un departamento clave para el gobierno en estas elecciones y donde apuntan con mucha fuerza tras la alianza con su intendente, Esteban Allasino.

Hasta ahora, los detalles puntuales del recorrido y los horarios se encuentran en definición. La Casa Rosada continúa trabajando en la logística del viaje, en coordinación con autoridades provinciales, para asegurar el desarrollo de cada una de las actividades previstas.

Su última visita a la provincia había sido en San Rafael, en la previa a las elecciones de octubre.

Temas
Seguí leyendo

Mejora la imagen de Javier Milei, pero persiste la desconfianza en la economía

Martín Menem reúne a los jefes de bloque para el debate por la baja de la imputabilidad

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad: cómo es el nuevo régimen de pensiones

Javier Milei homenajeó a Luciano Benavides en la Casa Rosada tras su histórica consagración en el Dakar

Cayeron las acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país superó los 500 puntos

Otra renuncia en la Nación: la directora del Museo Histórico Nacional dejó su cargo

El gobierno nacional incentiva la jubilación anticipada: argumentos y polémica

Dólares que entran y salen: las claves del desequilibrio cambiario de Argentina en 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Elecciones 2026: la Corte habilitó las candidaturas de dos concejales que aspiran a la re-releeción.
Comicios municipales

Elecciones 2026: la Corte habilitó las candidaturas de dos concejales que aspiran a la re-releeción

Las Más Leídas

La defensa de Walter Bento no se rinde y planteó nuevas nulidades. Fotos: Cristian Lozano. video
pedido de nulidad rechazado

Juicio a Walter Bento: un planteo de la defensa atrasó la discusión de las penas

Javier Angeletti, uno de los absueltos en el juicio a Walter Bento. 
acusado de asociación ilícita

El testimonio del único abogado absuelto en el juicio a Walter Bento

Cuándo juega Boca Juniors por la Copa Libertadores 2026
Atención

Cuándo juega Boca Juniors por la Copa Libertadores 2026

Tristeza en el espectáculo argentino: murió el actor Juan Carlos Velázquez
Luto

Tristeza en el espectáculo argentino: murió el actor Juan Carlos Velázquez

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 4 de febrero: números ganadores del sorteo 3345
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 4 de febrero: números ganadores del sorteo 3345