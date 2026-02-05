Cuándo llega Javier Milei a Mendoza: las actividades previstas en la previa a las elecciones en seis departamentos

Javier Milei volverá a Mendoza en la previa electoral. Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Política







El presidente Javier Milei, prepara su visita a la provincia de Mendoza en los próximos días, en el marco de su tour de la gratitud, una gira por distintas provincias que busca consolidar la presencia política del Gobierno y fortalecer los vínculos con sus aliados.

Según adelantaron desde el entorno del gobernador Alfredo Cornejo, la agenda del presidente incluirá una caravana por distintos puntos de Mendoza, entre ellos algunos de los departamentos que el próximo 22 de febrero realizarán sus elecciones a concejales.

La información que se conoció a últimas horas de este miércoles, confirmaron la visita para el próximo martes 18 de febrero, cuatro días antes de las elecciones en San Rafael, Maipú, La Paz, Santa Rosa, Luján de Cuyo y Rivadavia.

Justamente, se espera que Milei esté en Maipú, bastión peronista en el que el frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza + PRO busca fortalecerse para. También podría recorrer Luján de Cuyo, un departamento clave para el gobierno en estas elecciones y donde apuntan con mucha fuerza tras la alianza con su intendente, Esteban Allasino.

Hasta ahora, los detalles puntuales del recorrido y los horarios se encuentran en definición. La Casa Rosada continúa trabajando en la logística del viaje, en coordinación con autoridades provinciales, para asegurar el desarrollo de cada una de las actividades previstas. Su última visita a la provincia había sido en San Rafael, en la previa a las elecciones de octubre.