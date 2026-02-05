5 de febrero de 2026
{}
Ingreso de un frente frío, el pronóstico del tiempo para este jueves 5 de febrero en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará nublada con leve descenso de la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Foto: Yemel Fil

Se espera el ingreso de un frente frío desde el Sur hacia el Norte, desde aproximadamente las 04:00 hasta las 23:00, que abarcará toda la provincia con circulación leve y continua. Además, se prevé la presencia de viento Zonda leve en el Sur de Malargüe y en la cordillera Sur, entre las 14:00 y las 19:00.

Temperatura promedio en el llano de Mendoza:

  • Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): 16°C.
  • Mínima (resto de la provincia): 18°C.
  • Máxima promedio provincial: 25°C.

Pronóstico extendido para la provincia de Mendoza

En cuanto a este viernes 6 de febrero, el día amanecerá nublado en el Gran Mendoza y zona Norte de la provincia. El cielo estará seminublado en la zona Sur durante la mañana, que tenderá a nublarse completamente hacia el mediodía, extendiéndose luego al Valle de Uco. Esta situación se mantendrá hasta las 23:00, para luego mejorar con cielo despejado. No se esperan tormentas ni fenómenos de convección.

Temperatura promedio en el llano:

  • Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): 15°C.
  • Mínima (resto de la provincia): 18°C.
  • Máxima promedio provincial: 28°C.

El sábado 7 de febrero, la jornada estará calurosa con poca nubosidad con vientos moderados del sudeste. En cordillera estará poco nuboso. La temperatura máxima llegaría a los 33 grados y la mínima a los 17 grados.

