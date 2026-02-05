Ingreso de un frente frío, el pronóstico del tiempo para este jueves 5 de febrero en Mendoza

El pronóstico del tiempo para este jueves 5 de febrero en la provincia de Mendoza, según indica la Dirección de Contingencias Climáticas se presentará con una jornada con el cielo totalmente nublado durante todo el día. Habrá inestabilidad leve en Malargüe después de las 20.
Se espera el ingreso de un frente frío desde el Sur hacia el Norte, desde aproximadamente las 04:00 hasta las 23:00, que abarcará toda la provincia con circulación leve y continua. Además, se prevé la presencia de viento Zonda leve en el Sur de Malargüe y en la cordillera Sur, entre las 14:00 y las 19:00.
Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): 16°C.
Mínima (resto de la provincia): 18°C.
Máxima promedio provincial: 25°C.
Pronóstico extendido para la provincia de Mendoza
En cuanto a este viernes 6 de febrero, el día amanecerá nublado en el Gran Mendoza y zona Norte de la provincia. El cielo estará seminublado en la zona Sur durante la mañana, que tenderá a nublarse completamente hacia el mediodía, extendiéndose luego al Valle de Uco. Esta situación se mantendrá hasta las 23:00, para luego mejorar con cielo despejado. No se esperan tormentas ni fenómenos de convección.
Temperatura promedio en el llano:
Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): 15°C.
Mínima (resto de la provincia): 18°C.
Máxima promedio provincial: 28°C.
El sábado 7 de febrero, la jornada estará calurosa con poca nubosidad con vientos moderados del sudeste. En cordillera estará poco nuboso. La temperatura máxima llegaría a los 33 grados y la mínima a los 17 grados.