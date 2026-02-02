¿Cómo estará el tiempo este lunes? el pronóstico después de las tormentas en Mendoza

Qué dice el pronóstico para este lunes en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino







El pronóstico del tiempo para este lunes 2 de febrero en la provincia de Mendoza según indica la Dirección de Contingencias Climáticas, presentará una jornada con un cielo totalmente despejado durante toda la jornada, tanto en el llano como en alta montaña. Circulación de viento Zonda leve entre las 14:00 horas. y las 20:00 horas, localizado en el Sur de Malargüe, con intensidades promedio de 35 km/h.

Posteriormente, ingreso de viento sur moderado hacia las 23:00 horas, con ráfagas de 30 km/h, iniciando en la zona Sur y alcanzando la zona Norte alrededor de las 03:00 horas, manteniéndose durante la madrugada.

Temperatura promedio en el llano: Mínima (Malargüe y Valle de Uco): 18°C.

Mínima (resto de la provincia): 20°C.

Máxima promedio provincial: entre 32°C y 33°C. Pronóstico extendido para la provincia de Mendoza Martes 3 de febrero: Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura e inestable hacia la noche con tormentas, vientos algo fuertes del sector sur. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 33°C | Mínima: 22°C

Miércoles 4 de febrero: Caluroso e inestable con nubosidad variable, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 34°C | Mínima: 22°C

Jueves 5 de febrero: Caluroso e inestable con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos leves del sudeste. Precipitaciones en cordillera. Máxima: 34°C | Mínima: 21°C