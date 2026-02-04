El veredicto del juicio a Walter Bento , ventilado este martes en tribunales federales, declaró a 18 de los 28 imputados como culpables y de esta forma, casi todos los abogados acusados quedaron sumamente comprometidos. Todos menos uno: Javier Leonidas Angeletti, el único que zafó del delito de asociación ilícita.

El letrado, de basta trayectoria en la justicia mendocina, estaba señalado como miembro de asociación ilícita como miembro y cohecho activo agravado como coautor por 2 casos, pero el Tribunal Oral Federal 2 lo absolvió por el beneficio de la duda.

pedido de nulidad rechazado Juicio a Walter Bento: un planteo de la defensa atrasó la discusión de las penas

A horas de conocer el fallo, el letrado habló con SITIO ANDINO y en medio de críticas a la investigación del fiscal Dante Vega, aseguró que el daño ocasionado por la imputación hasta le prohibió “asistir a las colaciones universitarias de mis dos hijos”.

“Demostré mi inocencia ofreciendo una prueba bajo la dirección del Juez Puigdengolas y otra idéntica presentada en el mismo ofrecimiento, pero en otro formato que debía autorizar Vega. La prueba a cargo del juez me fue concedida, la misma a cargo de Vega me fue denegada. Más claro imposible ”, denunció Angeletti, en base a un oficio de informas a la aduana.

Luego agregó: “Me vi impedido de trabajar en la forma en que lo venía haciendo. Como en todo se aprende algo, tome conciencia de no mezclar el concepto de la amistad con los clientes”.

El testimonio del único abogado absuelto en el juicio a Walter Bento

Angeletti fue uno de los imputados que no se calló durante la instrucción y se animó a plantear varias irregularidades que, a su entender, se cometían en el proceso.

“Creo que me involucraron en la causa porque yo asistí a un chofer en una causa, la de Costa, donde Aliaga se vio beneficiado con un sobreseimiento”, recordó el letrado.

juicio walter bento, javier angeletti.jpg Foto: Yemel Fil

Lo cierto es que a partir de ese momento fue todo un martirio para él y su familia. Hoy, con la absolución, el abogado recordó a su familia: “Esto me llevó a reforzar aún más los vínculos familiares, a agradecer aún más la hermosa familia que tengo la suerte de tener, la cual me apoyó siempre incondicionalmente”, explicó.

“A partir de ahora hay que dar vuelta la página aprovechar cada día en familia y mirar para adelante. Aprendí que se debe valorar más la familia que uno tiene, el apoyo de mi esposa e hijos y a separar más el ejercicio de la profesión de los temas personales”, afirmó.

La opinión de Javier Angeletti sobre la investigación de Dante Vega

Al igual que varios de los imputados, el abogado fue duro con el fiscal. “Desde que el Dr Vega asumió la delegación de la investigación, me pareció un desastre. Primero, porque el no era el fiscal natural de la causa, se arrogó ese cargo. Luego porque tomó testigos de dichos que no fueron validados en el debate, no permitió el ejercicio adecuado de la defensa, denegaba sistemáticamente la producción de prueba relevante y nunca explicó de qué forma un detenido tenía un borrador de un escrito de la fiscalía”.

Asimismo, sostuvo la hipótesis de que la investigación tiene un claro “ensañamiento” con el ex juez Walter Bento.

“La investigación carece de objetividad. Está plasmado en cada página de la instrucción”, sostuvo y luego aclaró: “Nunca dudé de mi absolución ya sea en esta instancia o en grado de apelación”

“El Tribunal analizó muy bien una causa tan compleja, me consta que han estudiado el expediente día a día, es evidente que conforman un equipo de trabajo de excelencia. Puedo no compartir algunos aspectos desde el punto de vista jurídico o algunos cambios de parecer que se han dado, pero es innegable que estuvieron a la altura del trabajo que este expediente requería.

A partir de ahora, comienza una nueva vida para Angeletti. Él lo sabe y afirma diciendo que “hay que dar vuelta la página”.