A horas de la sentencia, Walter Bento habló por última vez en el juicio: cuándo se conocerá el fallo

Walter Bento, a horas de conocer la sentencia en su contra.

Este lunes comenzó la última semana de juicio contra Walter Bento , el ex juez acusado de liderar una asociación ilícita que tenía como objetivo pedir coimas a imputados federales a cambio de beneficios, proceso que ha durado más de dos años y medio.

Tras la feria judicial de enero, hoy el juicio se reanudó con las últimas palabras de algunos de los 28 imputados que tiene el proceso (el juicio comenzó con más de 30 acusados). Entre los que habló estuvo Walter Bento , quien fue muy crítico con la investigación y acusó al fiscal Dante Vega, de ser el "fiscal del infierno".

“En esta causa todo fue al revés. Varias personas que se conglomeraron antes. El fiscal Dante Vega, policías corruptos, algunos abogados y civiles arrepentidos, condenados, que vinieron a mentir. Era una cacería dirigida contra Walter Bento”, explicó el ex juez federal, ya destituido por el Consejo de la Magistratura.

Este martes hablarán por última vez los 8 imputados restantes y posteriormente se conocerá la sentencia del tribunal. En tanto que el viernes se sabrán las penas.

Las últimas palabras de Walter Bento en el juicio por coimas

Durante más de media hora, Walter Bento volvió a cuestionar duramente la investigación en su contra. Tal es así, que el tribunal interrumpió su relato para pedirle que “dijera algo que no hubiese relatado en sus antiguas declaraciones”.

“Le pido por favor que se centre en lo que quiera decir, distinto a lo que no haya dicho antes”, lanzó la presidenta del tribunal, Gretel Diamante.

Gretel Diamante, Eliana Beatriz Ratta y María Carolina Pereyra, jueza, juicio walter bento.jpg Las juezas que definirán la sentencia contra Walter Bento y el resto de los acusados en el juicio. Foto: Yemel Fil

El ex magistrado respondió asegurando que la causa estaba “explotada de irregularidades”. Y a los minutos, la jueza volvió a interrumpir. “Necesitamos escucharlo con otra cosa que no haya dicho. Ya hemos tenido 15 audiencias que hemos escuchado esto”, lanzó Diamante.

Antes, Bento enumeraba irregularidades, que a su entender, se habían cometido en el proceso. “No contamos con un juez natural. No contamos con fiscal natural. Se excusó Fernando Alcaraz, también la doctora Obregón, y el fiscal Sabas de San Rafael, y sin embargo, el fiscal Dante Vega, incumpliendo con la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, se autodesignó fiscal de instrucción”, explicó.

Luego agregó: “Busquemos la verdad, esto no se trata de ganar o perder. Acá la que pierde es la justicia. De mi se han dicho muchísimas cosas, pero no se han dicho las pruebas. Se ha violado la constitución en todos los artículos”.

Junto a Walter Bento también declararon varios de los imputados, quienes negaron haber pagado coimas e incluso aseguraron que la fiscalía “los indujo a declarar en contra de Bento”.

El pedido de la fiscalía en los alegatos

En diciembre pasado, la fiscalía realizó sus alegatos y pidió que sean declarados culpables 25 de los 28 imputados. Sólo zafó uno de los hijos de Bento, Luciano, Octavio Billi y Leandro Cirot.

Además de estos, todos fueron declarados culpables por la totalidad o mayoría de delitos que llegaron a juicio. Por ende, varios de estos arriesgan una condena a varios años de cárcel.

En el caso de Walter Bento, la fiscal María Gloria André solicitó que se lo condene por tener responsabilidad penal en los delitos de asociación ilícita (como jefe), cohecho pasivo agravado por 11 hechos, prevaricato, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por ser funcionario público, falsedad ideológica, abuso de autoridad, desobediencia y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.

Además, requirió que también sea declara culpable su pareja, Marta Boiza, por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica, como así también el otro de sus hijos, Nahuel, por lavado de activos.

