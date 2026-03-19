19 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Provincia de Córdoba

Córdoba: así fue el momento en que apareció Esmeralda, la nena de dos años que estaba desaparecida

La pequeña de dos años fue encontrada por policías motorizados en un descampado cercano a su vivienda. Está fuera de peligro y hasta el momento no hay detenidos.

La desaparición ocurrió en Córdoba y movilizó a un país entero

La desaparición ocurrió en Córdoba y movilizó a un país entero

Por Sitio Andino Policiales

Tras horas de intensa búsqueda, Esmeralda P. L., la niña de dos años que era intensamente buscada en la ciudad cordobesa de Cosquín, fue hallada sana y salva en un descampado cercano a su vivienda. La desaparición ocurrió en Córdoba y movilizó a un país entero.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, brindó detalles sobre el hallazgo y destacó el accionar de la policía. Según explicó, fueron dos efectivos de la policía motorizada quienes dieron con la menor mientras patrullaban una zona que ya había sido rastrillada el día anterior.

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"Nos avisan que, en uno de los campos, la nena se les cruza en el medio y se queda parada. Un policía baja y la abraza", relató el funcionario ante la prensa.

El lugar donde apareció la niña se encuentra a unos 500 metros lineales de su casa, lo que generó sorpresa entre los investigadores, ya que el sector había sido revisado previamente.

Cuál es el estado de salud de la niña

En cuanto a su estado de salud, Quinteros llevó tranquilidad: "Se la ve bien, está sana y salva y clínicamente estable".

Además, confirmó que no hay personas detenidas por el momento, mientras la investigación continúa bajo la órbita de la fiscal Silvana Pen, quien brindará más detalles en las próximas horas.

esmeralda
El sitio donde fue encontrada Esmeralda es un amplio descampado cubierto de pastizales altos y árboles

El sitio donde fue encontrada Esmeralda es un amplio descampado cubierto de pastizales altos y árboles

Un operativo contrarreloj

El ministro destacó el trabajo conjunto de las distintas fuerzas y autoridades:

  • Policía de Córdoba

  • Ministerio de Seguridad provincial

  • Ministerio de Seguridad de la Nación

  • Municipalidad de Cosquín

También agradeció especialmente al intendente Raúl Cardinali y al gobernador Martín Llaryora por el apoyo durante el operativo, que se llevó adelante "a contrarreloj".

El lugar del hallazgo: un descampado de difícil acceso

El sitio donde fue encontrada Esmeralda es un amplio descampado cubierto de pastizales altos y árboles, que en el pasado funcionó como predio de una entidad bancaria.

Según la información que trascendió, se trata de una zona de difícil acceso, a la que solo se puede ingresar por un sendero angosto que atraviesa la vegetación y que conecta directamente con la vivienda de la menor.

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