19 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Córdoba

Encontraron en Córdoba a Esmeralda tras un intenso operativo y terminó la angustia

La fiscalía confirmó el final del paradero. La menor de edad era intensamente buscada en Córdoba y fue hallada tras un amplio operativo policial.

Encontraron a Esmeralda, la niña desaparecida en Córdoba.

Encontraron a Esmeralda, la niña desaparecida en Córdoba.

Por Sitio Andino Policiales

La niña Esmeralda P. L., de apenas 2 años, apareció con vida en la ciudad de La Falda después de casi 24 horas de búsqueda en la provincia de Córdoba, con lo que finalmente las autoridades dieron por finalizado el paradero de la pequeña que era intensamente buscada y por cuyo caso se había activado una Alerta Sofía.

Conforme a la información aportada a este medio, la menor fue encontrada en un descampado en la zona de La Falda, a media hora en auto de Cosquín, y la fiscalía ya está en el lugar.

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“Está en buen estado”, confirmaron las autoridades, agregando que una persona fue arehendida en las inmediaciones y que l a familia de la menor de edad ya había sido notificada.

Final feliz en el paradero: encontraron a la menor de edad desaparecida en Cosquín

Conforme a la información aportada a este medio, la menor de edad fue encontrada en un descampado cerca de su vivienda y el circo en cuestión.

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Fin del paradero. Esmeralda al reencontrarse con su madre.&nbsp;

Fin del paradero. Esmeralda al reencontrarse con su madre.

Para constatar su estado de salud por profesionales, la niña fue trasladada al hospital local para hacerle los estudios correspondientes. Tendría algunos rasguños.

A partir de ahora, la justicia investiga qué fue lo que ocurrió con la menor de edad. En ese sentido, la primera hipótesis es que alguien intentó secuestrar a la pequeña y en medio del gran operativo policial desplegado decidieron "devolverla".

El paradero de Esmeralda surgió luego que el Ministerio de Seguridad de la Nación difundiera este miércoles, a través de la cuenta oficial de X (antes Twitter), una ALERTA SOFÍA por la desaparición de Esmeralda Pereyra López de 2 años.

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