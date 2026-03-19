Atención: Alerta Sofía por el paradero de una menor de edad

El paradero de Esmeralda Pereyra López, de 2 años, es una incógnita.

Un amplio operativo de búsqueda se desplegó desde hace algunas horas en el barrio San José Obrero , en la ciudad de Cosquín, Córdoba, para dar con el paradero de Esmeralda Pereyra López , una niña de 2 años que es intensamente buscada desde este mediodía.

El procedimiento se concentra en las inmediaciones de la calle Jacinto Piedra , donde las autoridades establecieron el domicilio de la menor como “punto cero” del rastrillaje, desde donde se organizan las tareas de búsqueda.

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Del operativo participan fuerzas de seguridad y equipos especializados que llevan adelante rastrillajes terrestres con el apoyo de unidades caninas, personal de rescate y drones , con el objetivo de cubrir un amplio radio en el menor tiempo posible.

El Ministerio de Seguridad de la Nación difundió este miércoles, a través de la cuenta oficial de X (antes Twitter), una ALERTA SOFÍA por la desaparición de Esmeralda Pereyra López de 2 años.

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Buscamos a Esmeralda Marisa Pereyra López, de 2 años.



Fue vista por última vez el 18 de marzo de 2026 en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín, Córdoba.



Mide aproximadamente 60 cm, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro, largo y… pic.twitter.com/8eSUyiVo25 — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) March 19, 2026

“Buscamos a Esmeralda Marisa Pereyra López, de 2 años. Fue vista por última vez el 18 de marzo de 2026 en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín, Córdoba. Mide aproximadamente 60 cm, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro, largo y ondulado hasta los hombros, y ojos marrones. Ante cualquier información, comunicarse a la línea 134”, escribió en redes sociales.

La coordinación del despliegue está a cargo de las máximas autoridades policiales de la región, encabezadas por el subjefe de Policía de la Jefatura Interior, Iván Rey, y el director general de Departamentales Norte, Víctor Quevedo.

Las tareas continúan con el objetivo de localizar a la menor de edad, mientras se intensifican los operativos en la zona y alrededores.

¿Que es la ALERTA SOFÍA?

Es un sistema de alerta de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en “Alto Riesgo Inminente”.

Especialmente, implica la difusión masiva y orientada del caso, a través de afiches específicos, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular, dispositivos de las fuerzas federales, etcétera.

Según la página argentina.gob.ar, la alerta debe solicitarla la autoridad judicial a cargo de la investigación, de acuerdo a los requisitos establecidos en el programa: