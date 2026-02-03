Juicio a Walter Bento: hoy, últimas palabras de algunos imputados y veredicto

El juicio al ex juez federal Walter Bento tendrá hoy una de sus últimas audiencias y tras más de dos años y medio de debate, este martes se escucharán, por última vez, a algunos imputados que quieran dar sus mensajes finales, para que luego el tribunal dicte el veredicto.
Desde las 8.30, en tribunales federales, el Tribunal Oral Federal 1 escuchará a 8 de los 28 acusados (ver video en vivo) que tiene hoy el proceso que investiga una serie de coimas en la Justicia Federal y que tiene al ex juez federal Walter Bento como principal acusado, señalado como líder una asociación ilícita.
María Gloria Andrésolicitó que sean absueltos Luciano Bento, Octavio Billi y Leandro Cirot.
Sobre Walter Bento, la fiscal solicitó que se lo condene por tener responsabilidad penal en los delitos de asociación ilícita (como jefe), cohecho pasivo agravado por 11 hechos,prevaricato, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por ser funcionario público, falsedad ideológica, abuso de autoridad, desobediencia y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.
Además, solicitó que también sea declara culpable la pareja de Bento, Marta Boiza, por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica, como así también uno de sus hijos, Nahuel, por lavado de activos.
Jaime Alba (abogado): responsabilidad penal por asociación ilícita como organizador en concurso real con cohecho activo en 1 hecho (caso 7), abuso de autoridad en calidad de participe primario por 4 hechos.
Alfredo Aliaga: cohecho activo agravado en calidad coautor en 1 hecho (caso 7).
Luis Francisco Álvarez (abogado): asociación ilícita como miembro, cohecho activo agravado por un hecho (caso 10), abuso de autoridad como partícipe primario en un hecho.
Facundo Mariano Alzogaray: cohecho activo agravado coautor un hecho (caso 13).
Javier Leonidas Angeletti (abogado): asociación ilícita como miembro, cohecho activo agravado como coautor por 2 hechos (casos 7 y 15).
Alejandro Aramayo (abogado): asociación ilícita como miembro, cohecho activo agravado por dos hechos (casos 1 y 3).
Walter Eduardo Bardinella: asociación ilícita como miembro, cohecho activo agravado por tres hechos (casos 1, 2 y 3).
Carlos Federico Barón Knoll: cohecho activo agravado por un hceho (caso 13).
Martín Rodolfo Bazán: cohecho activo agravado por un hecho (caso 8), con el agravante por funcionario público (por ser policía).
Marcos Calderón: cohecho activo agravado por un hecho (caso 4).
Francisco Castro: cohecho activo agravado por un hecho (caso 13).
Walter Anibal Costa: cohecho activo agravado por un hecho (caso 7).
Enrique de la Cruz: cohecho activo agravado en un hecho (caso 9).
Daniel Gonzalo Martínez Pinto: cohecho activo agravado por un hecho (caso 10).
Juan Carlos Molina: cohecho activo agravado por un hecho (caso 3).
José Moschetti: asociación ilícita como miembro, violación de secretos y violación de los deberes de funcionario público.
Eugenio Nasi: cohecho activo agravado por un hecho (caso 2).
Cristian Oliva: cohecho activo agravado por un hecho (caso 15).
Luciano Ortego: asociación ilícita como organizador en concurso real con cohecho activo agravado por 6 hechos (casos 1, 2, 3, 4, 5 y 15).
Leopoldo Martín Ríos: asociación ilícita como miembro, cohecho activo agravado por 3 hechos (casos 1, 3 y 8).
Omar Rodríguez: cohecho activo agravado por un hecho (caso 5).
José María Sanguedolce: cohecho activo agravado por un hecho (caso 9).