4 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 4 de febrero

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 4 de febrero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 4 de febrero

El pronóstico para la alta montaña este miércoles indica para la alta montaña y precordillera nubosidad variable con precipitaciones aisladas. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 7º en Uspallata, 4° en Punta de Vacas, 0º en Puente del Inca y -1° en Las Cuevas.

Lee además
Largas filas y demoras extremas: más de 10 horas para cruzar desde Chile a Mendoza
COLAPSADO

Largas filas y demoras extremas: más de 10 horas para cruzar desde Chile a la provincia de Mendoza
paso los libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 3 de febrero
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 3 de febrero

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

ruta a chile, chile, camino, camiones, montaña, alta montaña.jpg
C&oacute;mo est&aacute; el Paso Internacional Los Libertadores.

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores

Temas
Seguí leyendo

Demoras en Horcones de 4 horas por el regreso de mendocinos desde Chile

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores

El Paso Los Libertadores sigue cerrado: qué se evalúa y cuándo podría abrir

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este domingo: qué dice el comunicado oficial

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 31 de enero

Esta noche cerrarán el Paso Internacional Los Libertadores: cuánto durará la medida

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 30 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 29 de enero

LO QUE SE LEE AHORA
Inestabilidad en el llano, el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de febrero en Mendoza
El clima

Inestabilidad en el llano, el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de febrero en Mendoza

Las Más Leídas

Atención viajeros: una YPF de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere mayor previsión
atención viajeros

Una estación de servicio clave de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere más previsión

Walter Bento fue declarado culpable de lavado de activos, asociación ilícita y falsedad ideológica, entre otros delitos.  video
tribunales federales

Walter Bento, culpable: el duro relato de la presidenta del tribunal

Largas filas y demoras extremas: más de 10 horas para cruzar desde Chile a Mendoza
COLAPSADO

Largas filas y demoras extremas: más de 10 horas para cruzar desde Chile a la provincia de Mendoza

La mayoría de los imputados en el juicio fue declarado culpable. Fotos: Cristian Lozano.
veredicto

Uno por uno, cada uno de los condenados en el juicio a Walter Bento

Murió un hombre tras un vuelco en la Ruta 40, a la altura de San Carlos
accidente vial

Tragedia vial en la Ruta 40: un hombre murió tras volcar a la altura de San Carlos