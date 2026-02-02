2 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
alta montaña

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores

Después de la incertidumbre y un cierre preventivo por las condiciones climáticas, el principal corredor fronterizo entre Mendoza y Chile vuelve a estar habilitado para la circulación de vehículos.

Paso a Chile, Los Libertadores, fila de autos 16-01-26
Foto: Prensa Vialidad Nacional
Por Sitio Andino Sociedad

Tras permanecer interrumpida la transitabilidad en ambos sentidos desde la noche del 30 de enero, el Paso Internacional Los Libertadores —que comunica Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N°7 y el túnel del Cristo Redentor— será reabierto este lunes 2 de febrero a partir de las 8 para todo tipo de vehículos, incluidos transporte de carga, ómnibus y particulares.

La apertura se produce luego de una evaluación técnica del corredor y de las condiciones meteorológicas en alta montaña, que habían motivado la decisión preventiva de suspender el tránsito. El paso representa una de las principales conexiones entre ambos países, especialmente en temporada alta, cuando aumenta la circulación de turistas y transporte internacional.

Lee además
La evaluación se centrará en los sectores más afectados por las tormentas
Atención viajeros

El Paso Los Libertadores sigue cerrado: qué se evalúa y cuándo podría abrir
Autoridades evaluaron las condiciones de transitabilidad del Paso Internacional Los Libertadores
Horas decisivas

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este domingo: qué dice el comunicado oficial

¿Por qué se cerró y cómo fue la reapertura?

El cierre se había debido a intensas lluvias y condiciones adversas en el sector cordillerano, que afectan la seguridad en la calzada y la transitabilidad del tramo internacional. Las autoridades de la Coordinación Argentina del Paso Internacional determinaron entonces suspender el paso desde la noche del viernes 30 de enero hasta el lunes, para garantizar que las rutas y el túnel cumplieran con las condiciones necesarias de seguridad.

Con el cambio de las condiciones climáticas y tras las inspecciones técnicas correspondientes, se decidió habilitar nuevamente el corredor fronterizo.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 31 de enero

Esta noche cerrarán el Paso Internacional Los Libertadores: cuánto durará la medida

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 30 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 29 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 28 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 27 de enero

Reabre el Paso Internacional Los Libertadores este lunes: a partir de qué hora

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero

LO QUE SE LEE AHORA
La evaluación se centrará en los sectores más afectados por las tormentas
Atención viajeros

El Paso Los Libertadores sigue cerrado: qué se evalúa y cuándo podría abrir

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2413 y números ganadores del domingo 1 de febrero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2413 y números ganadores del domingo 1 de febrero

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 1 de febrero: números ganadores del sorteo 3344
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 1 de febrero: números ganadores del sorteo 3344

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores
alta montaña

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1339 del domingo 1 de febrero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1339 del domingo 1 de febrero

Dramático rescate en Villa 25 de Mayo, San Rafael: una creciente volcó una camioneta.
Están a salvo

Por la creciente en San Rafael, una pareja de jubilados volcó en su camioneta