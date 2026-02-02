Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores

Tras permanecer interrumpida la transitabilidad en ambos sentidos desde la noche del 30 de enero , el Paso Internacional Los Libertadores —que comunica Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N°7 y el túnel del Cristo Redentor— será reabierto este lunes 2 de febrero a partir de las 8 para todo tipo de vehículos, incluidos transporte de carga, ómnibus y particulares.

La apertura se produce luego de una evaluación técnica del corredor y de las condiciones meteorológicas en alta montaña, que habían motivado la decisión preventiva de suspender el tránsito . El paso representa una de las principales conexiones entre ambos países, especialmente en temporada alta, cuando aumenta la circulación de turistas y transporte internacional.

El cierre se había debido a intensas lluvias y condiciones adversas en el sector cordillerano , que afectan la seguridad en la calzada y la transitabilidad del tramo internacional. Las autoridades de la Coordinación Argentina del Paso Internacional determinaron entonces suspender el paso desde la noche del viernes 30 de enero hasta el lunes, para garantizar que las rutas y el túnel cumplieran con las condiciones necesarias de seguridad.

Con el cambio de las condiciones climáticas y tras las inspecciones técnicas correspondientes, se decidió habilitar nuevamente el corredor fronterizo.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.