2 de febrero de 2026
Sitio Andino
Atención viajeros

El Paso Los Libertadores sigue cerrado: qué se evalúa y cuándo podría abrir

Miles de viajeros esperan definiciones sobre el Paso Internacional Los Libertadores. La transitabilidad será evaluada por autoridades de ambos países. Cuál es la situación este lunes por la mañana.

Según informaron fuentes oficiales, este lunes a las 7 se reunirán ambas coordinaciones con el objetivo de verificar el estado de las rutas en la zona de Alta Montaña y tomar una decisión respecto a la transitabilidad segura.

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores
Autoridades evaluaron las condiciones de transitabilidad del Paso Internacional Los Libertadores
Horas decisivas

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este domingo: qué dice el comunicado oficial

"Se da inicio al aparcamiento de vehículos livianos en pulmón YPF para descomprimir la Ruta 7 hasta que se tenga novedades en relación a la reunión de Coordinación para la reapertura del Paso. Aproximadamente unos 150 vehículos en espera y llegando", es el reporte de la situación a primeras horas de este lunes.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores

