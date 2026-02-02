El Paso Los Libertadores sigue cerrado: qué se evalúa y cuándo podría abrir

La evaluación se centrará en los sectores más afectados por las tormentas

En plena temporada de verano , cuando miles de personas utilizan el Paso Internacional Los Libertadores para viajar a Chile por vacaciones , el corredor fronterizo continúa cerrado de manera preventiva . Esta medida se debe a las condiciones climáticas adversas registradas en la provincia de Mendoza y en el país vecino.

Según informaron fuentes oficiales, este lunes a las 7 se reunirán ambas coordinaciones con el objetivo de verificar el estado de las rutas en la zona de Alta Montaña y tomar una decisión respecto a la transitabilidad segura .

Horas decisivas El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este domingo: qué dice el comunicado oficial

alta montaña Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores

La evaluación se centrará en los sectores más afectados por las tormentas, donde se registraron desprendimientos, arrastre de material y complicaciones en la calzada , factores que motivaron el cierre preventivo del corredor internacional.

"Se da inicio al aparcamiento de vehículos livianos en pulmón YPF para descomprimir la Ruta 7 hasta que se tenga novedades en relación a la reunión de Coordinación para la reapertura del Paso. Aproximadamente unos 150 vehículos en espera y llegando", es el reporte de la situación a primeras horas de este lunes.

Paso Internacional Los Libertadores, alta montaña, frontera, paso a Chile Este lunes a las 7 se reunirán ambas coordinaciones con el objetivo de verificar el estado de las rutas Gentileza

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.