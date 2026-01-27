27 de enero de 2026
Sitio Andino
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 27 de enero

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

los libertadores

El pronóstico para la alta montaña este martes indica para la alta montaña y precordillera aumento de la nubosidad a partir de la tarde con probables precipitaciones débiles. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 10º en Uspallata, 6° en Punta de Vacas, 3º en Puente del Inca y 2° en Las Cuevas.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero.
¡Atención viajeros!

Reabre el Paso Internacional Los Libertadores este lunes: a partir de qué hora
paso los libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

WhatsApp Image 2026-01-09 at 8.07.47 AM
El Paso Internacional Los Libertadores permanece habilitado las 24 horas, para todo tipo de vehículos.



Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero.
¡Atención viajeros!

Reabre el Paso Internacional Los Libertadores este lunes: a partir de qué hora

