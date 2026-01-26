26 de enero de 2026
enojo policial

Luján de Cuyo: el caso del joven que tiene más de 100 detenciones y sigue cayendo

La Policía de Mendoza detuvo en Luján de Cuyo a un joven que tiene más de 100 aprehensiones. Denuncian que la justicia lo libera a las pocas horas.

Julian Alberto Fernández fue detenido en Luján de Cuyo por efectivos de la Policía de Mendoza.&nbsp;

 Por Pablo Segura

Efectivos de la Policía de Mendoza detuvieron este domingo a un joven de 26 años que trasladaba objetos robados en Luján de Cuyo y al ser identificado, se detectó que es un individuo que ya tuvo al menos 100 ingresos a distintas comisarías de la provincia.

Se trata de Julian Alberto Fernández (26), quien desde el 2019 hasta la fecha ha tenido un sinfín de acusaciones por hurtos, robos, desobediencia, violencia de género y hasta infracción al aislamiento social durante la pandemia, entre otros delitos.

Sólo en el 2025, Fernández fue detenido 31 veces y aún así siempre recuperó la libertad a los pocos días.

Luján de Cuyo: el caso del joven que tiene más de 100 detenciones y sigue en libertad

El hecho más reciente ocurrió en la madrugada de este domingo, en inmediaciones al boliche Wabi, donde personal policial de la Comisaría 47 de Luján de Cuyo sorprendió a Fernández trasladando herramientas de una empresa de la zona.

Ante esto, los efectivos de la Policía de Mendoza aprehendieron al joven y horas después se corroboró que las herramientas pertenecían a una empresa de transporte de calle Terrada. Entre los elementos recuperados se encontraban una soldadora, dos amoladoras y un equipo de lubricación.

De esta forma, el detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo. Fuentes policiales mostraron su enojo ante la situación, denunciando que el individuo ya es conocido por la cantidad de delitos que comete y que desde distintas fiscalías se ordena su liberación a las pocas horas.

Además, agregaron que su hermano también ha tenido múltiples roces con la justicia y que posee una condena condicional dictada en diciembre del 2024. En este caso, ese sujeto tiene causas por robo simple en grado de tentativa, amenazas simples, robo agravado por escalamiento en grado de tentativa y robo simple, entre otros.

