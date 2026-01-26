Importante golpe al robo de cobre en Luján de Cuyo

En un nuevo operativo enfocado en la lucha contra el mercado ilegal del Cobre , la Policía de Mendoza detuvo a dos hombres en Luján de Cuyo tras sorprenderlos robando cables de cobre de una bodega abandonada, por lo que ahora quedaron detenidos a disposición de la fiscalía en turno.

La intervención policial, resultado de la rápida comunicación con el sistema de emergencias 911 y del trabajo preventivo en el departamento, permitió desbaratar una maniobra delictiva vinculada al hurto y reducción del valioso metal.

El hecho ocurrió durante la tarde del sábado cuando un vecino de la zona observó a dos individuos extrayendo cables de una vivienda en estado de abandono ubicada dentro de una bodega sobre calle Olavarría, en Luján de Cuyo .

Ante la sospecha de actividad ilícita vinculada al robo de Cobre –un material de alto valor en el mercado negro– el ciudadano alertó de inmediato a la Policía de Mendoza , que se movilizó rápidamente hacia el lugar.

El mercado ilegal de cobre es combatido por la Policía de Mendoza.

Al arribar, los efectivos encontraron a los sospechosos –un hombre de 21 años y otro de 31, ambos con antecedentes judiciales– en posesión de aproximadamente 20 metros de cable industrial de Cobre y dos cuchillos con los que estaban cortando el material con fines delictivos.

Los sujetos fueron aprehendidos por los agentes y puestos a disposición de la Oficina Fiscal de Luján, mientras que los cables y elementos secuestrados quedaron bajo resguardo oficial.

El procedimiento forma parte de las acciones preventivas que lleva adelante la Policía de Mendoza dentro del marco del Plan Integral del Cobre, diseñado para desarticular las cadenas delictivas que operan en torno al robo, reducción y venta ilegal de metales no ferrosos en toda la provincia.