25 de enero de 2026
Los detalles del hecho

Ciclista alcoholizado fue atropellado en Luján cuando intentaba cruzar la Ruta 40

El hecho ocurrió en Ugarteche, Luján de Cuyo. El ciclista, un joven de 20 años, sufrió lesiones leves y fue notificado por infracción a la Ley 9099.

Luján de Cuyo: un ciclista alcoholizado fue embestido en la Ruta 40. Imagen ilustrativa.&nbsp;

Luján de Cuyo: un ciclista alcoholizado fue embestido en la Ruta 40. Imagen ilustrativa. 

 Por Celeste Funes

Un ciclista alcoholizado fue atropellado por un automóvil en la Ruta 40, a la altura de Ugarteche, en Luján de Cuyo, cuando intentaba cruzar la calzada. El hecho ocurrió durante la noche del sábado y, pese al impacto, las lesiones no fueron de gravedad.

Según la información oficial, el hecho se produjo cuando un vehículo que circulaba de sur a norte embistió al ciclista alrededor de las 23:09. Este último no habría advertido la presencia del automóvil al cruzar la ruta.

Un ciclista cruzó alcoholizado la Ruta 40 y fue atropellado por un auto: el hecho

Al lugar arribó personal policial y de Tránsito, que realizó las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. El conductor del automóvil, identificado como N. S. C., de 40 años, fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo, descartando la presencia de alcohol en sangre al momento del accidente. En cambio, el ciclista, identificado como R. S. G. C., de 20 años, arrojó un resultado positivo con 1,94 gramos de alcohol por litro de sangre.

A pesar del impacto, las lesiones sufridas por "R" no fueron consideradas de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado en ambulancia ni su derivación a un centro de salud. No obstante, el hecho motivó la intervención del Juzgado Contravencional en turno, que evaluó la situación conforme a la normativa vigente.

