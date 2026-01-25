Ciclista alcoholizado fue atropellado en Luján cuando intentaba cruzar la Ruta 40

Luján de Cuyo: un ciclista alcoholizado fue embestido en la Ruta 40. Imagen ilustrativa.

Por Celeste Funes







Un ciclista alcoholizado fue atropellado por un automóvil en la Ruta 40, a la altura de Ugarteche, en Luján de Cuyo, cuando intentaba cruzar la calzada. El hecho ocurrió durante la noche del sábado y, pese al impacto, las lesiones no fueron de gravedad.

Según la información oficial, el hecho se produjo cuando un vehículo que circulaba de sur a norte embistió al ciclista alrededor de las 23:09. Este último no habría advertido la presencia del automóvil al cruzar la ruta.

Un ciclista cruzó alcoholizado la Ruta 40 y fue atropellado por un auto: el hecho Al lugar arribó personal policial y de Tránsito, que realizó las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. El conductor del automóvil, identificado como N. S. C., de 40 años, fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo, descartando la presencia de alcohol en sangre al momento del accidente. En cambio, el ciclista, identificado como R. S. G. C., de 20 años, arrojó un resultado positivo con 1,94 gramos de alcohol por litro de sangre.

A pesar del impacto, las lesiones sufridas por "R" no fueron consideradas de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado en ambulancia ni su derivación a un centro de salud. No obstante, el hecho motivó la intervención del Juzgado Contravencional en turno, que evaluó la situación conforme a la normativa vigente.

Por disposición judicial, el joven fue trasladado a una dependencia policial, donde se lo notificó por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099. Este es el segundo caso de alcohol al volante que registra Luján de Cuyo en las últimas horas.