Escenario electoral

Lenta y con perfil bajo, así arrancó la campaña para las elecciones 2026 en los municipios

Hacia dónde apuntan la campaña las alianzas que competirán en seis departamentos en las elecciones 2026. Cómo viene la agenda.

Lenta y con perfil bajo, así arrancó la campaña para las elecciones 2026 en los municipios.

Lenta y con perfil bajo, así arrancó la campaña para las elecciones 2026 en los municipios.

Foto: Cristian Lozano
 Por Florencia Martinez del Rio

Sin grandes ruidos y con perfil bajo, inició la campaña en los municipios para las elecciones 2026. Los distintos espacios políticos que competirán en seis departamentos arrancaron tímidamente a mostrar sus cartas. El oficialismo provincial apunta todos sus cañones a Luján de Cuyo, mientras los intendentes peronistas dirigen su estrategia a la presencia territorial y la inauguración de obras.

El domingo pasado comenzó la campaña electoral para las comicios en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, comunas que desdoblaron y votarán la renovación de concejales el próximo 22 de febrero. Si bien la contienda arrancó lenta, la semana que viene podría acelerarse con la llegada de la publicidad gráfica y en la vía pública, el 28 de enero. Además, el 7 de febrero, se habilitarán los spots audiovisuales.

Otra fecha importante en el calendario para las alianzas y sus referentes es el 6 de febrero, día en el que vence el plazo para la inauguración de obras públicas, actividad que marcará la agenda de las próximas semanas en los departamentos, con intendentes que buscarán ganar visibilidad mostrando su gestión.

Elecciones 2026: hacia dónde apuntan la campaña las fuerzas políticas

Sellada la alianza del gobernador Alfredo Cornejo con el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino (PRO), para integrar el Frente Cambia Mendoza, el oficialismo apunta a este municipio con distintas recorridas e inauguraciones de obras. Tal fue el caso del Hospital de Luján -donde también participó Diego Santilli,ministro del Interior- y del anuncio de la mejora del Acceso Sur, entre Azcuénaga y Paso de ese departamento.

15 de Enero de 2025, Hospital Luján de Cuyo, diego Santilli Ministro del Interior, Cornejo, Casado, mema, montero
Inicio del funcionamiento de la primera etapa del Hospital de Luján de Cuyo, nosocomio público de gestión privada.

Inicio del funcionamiento de la primera etapa del Hospital de Luján de Cuyo, nosocomio público de gestión privada.

Los intendentes peronistas, por su parte, están manejando un perfil bajo hasta ahora, pero aceleran obras para mostrárselas a los vecinos. En el caso de Matías Stevenato, en Maipú, lanzó un programa con el sector privado para la construcción de viviendas, y un plan de asfalto que planea alcanzar 450 cuadras, más obras de la red de agua, servicio que gestiona el municipio.

En San Rafael —donde también se elegirán 24 concencionales para redactar la Carta Orgánica— Omar Félix apunta a la remodelación de calles en el centro de la ciudad, del edificio de la exterminal de ómnibus y de distintos espacios verdes. Flor Destéfanis, la intendenta de Santa Rosa, es otra dirigente con una territorialidad fuerte, con una campaña centrada en obras de urbanización de barrios y de escucha al vecino.

image
Matías Stevanato, intendente de Maipú Municipio.

Matías Stevanato, intendente de Maipú Municipio.

A su vez, el Frente Libertario Demócrata, espacio que se presenta como una alternativa alineada con las políticas del presidente Javier Milei, lanzó oficialmente el pasado lunes su campaña en Maipú basada en una postura crítica hacia la gestión municipal actual. La lista encabezada por Catalina Garay busca atraer votos prometiendo controlar el gasto público y mejorar la calidad de los servicios, las obras y la seguridad en el departamento.

La campaña finalizará el viernes 20 de febrero, para dar inicio a la veda electoral. Durante este periodo están restringidas las actividades políticas, de campaña y difusión, con el objetivo de garantizar que los votantes cuenten con un tiempo de reflexión sin presiones externas.

Qué se vota en la provincia de Mendoza el 22 de febrero de 2026

En todos los departamentos se renovará la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes, aunque en uno de ellos habrá una categoría adicional en la boleta.

  • Maipú: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante.
  • Luján de Cuyo: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante.
  • Rivadavia: renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante.
  • Santa Rosa: renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante.
  • La Paz: renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante.
  • San Rafael: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante. Además, se elegirán 24 convencionales municipales, que tendrán a su cargo la redacción de la Carta Orgánica del departamento.

Tal como ocurrió en octubre, el sistema de votación será el de Boleta Única Papel, que contendrá una sola categoría (concejales), con todas las propuestas políticas ubicadas de izquierda a derecha. La excepción será San Rafael, donde la boleta única incluirá dos categorías: concejales, en la parte superior, y convencionales municipales, en la inferior. Este es el modelo preliminar dado a conocer por la Junta Electoral.

Las listas de candidatos a concejales municipales

Para las elecciones 2026, los distintos frentes ya presentaron sus listas, las cuales están integradas por funcionarios municipales, referentes políticos locales, personas conocidas de la cultura, el empresariado y el mundo vendimial.

Ante la Junta Electoral se inscribieron trece frentes, que en la práctica son siete alianzas: La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, Protectora Fuerza Política, Frente Verde. Frente Libertario Demócrata, Fuerza Justicialista Mendoza, Ahora Santarrosinos, y Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U). Conocé acá todos los candidatos que competirán en febrero.

