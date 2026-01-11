11 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Perlitas

Elecciones 2026: listas con reinas, un artista y un famoso panadero que buscan ser concejales

Apellidos conocidos del empresariado, la cultura y la Vendimia se suman a la contienda política de seis municipios de cara a las elecciones 2026.

Las curiosidades de las listas para las elecciones 2026.

Las curiosidades de las listas para las elecciones 2026.

 Por Florencia Martinez del Rio

Para las elecciones 2026 que se realizarán en los seis departamentos de la provincia de Mendoza que desdoblaron los comicios, los distintos frentes presentaron sus listas de candidatos con un variopinto de integrantes de personas conocidas de la cultura, el empresariado y el mundo vendimial, junto con funcionarios municipales y referentes políticos locales.

Lee además
El 22 de febrero se votará en seis departamentos.
Conocé todas las listas

Qué se vota, cuándo inicia la campaña y todos los candidatos para las elecciones 2026 en Mendoza
El 22 de febrero se eligen a quiénes integrarán el Concejo Deliberante de La Paz por los próximos 4 años.
lo que tenés que saber

Elecciones 2026 en La Paz: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

Las "perlitas" de las listas de candidatos para las elecciones 2026

Reinas que saltan a la política

Estas elecciones tendrán varias candidatas que se pusieron la corona vendimial en sus departamentos y que ahora van por una banca en el Concejo Deliberante. En San Rafael, el Partido Justicialista (PJ) ubicó en el segundo lugar de su lista a Sol Indiveri, quien fue elegida Reina de la Vendimia en 2024 en representación del distrito de El Nihuil.

María Sol Indiveri, reina de la Vendimia de San Rafael 2024, El Nihuil
María Sol Indiveri, reina de San Rafael 2024.

María Sol Indiveri, reina de San Rafael 2024.

En ese municipio deberá enfrentar a otra exsoberana, ya que La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (LLA+CM) presentó a María Valentina Sánchez como segunda aspirante a concejal. Fue representante distrital en 2022 y es cercana a Facundo Correa Llano, actual legislador nacional.

Pero no son las únicas. Los vecinos de La Paz podrán elegir como edil a Maribel Pérez, Virreina departamental 2025. Ella está en el segundo escalón de la nómina de LLA+CM.

Un panadero y un youtuber

Otro de los nombres es el de Cristian Di Betta, un reconocido empresario panadero de Luzuriaga. Buscará una banca bajo el Frente Proyecto Maipú Nuevo Rumbo, integrado por emprendedores del sector privado y productores. Se trata de un "outsider" de la política que tiempo atrás se hizo conocido a nivel nacional por crear "la medialuna más grande del país", de 70 centímetros. Su inventiva lo llevó a viralizarse en redes sociales y aparecer en el canal de streaming Olga.

Cristian Di Betta
Cristian Di Betta, en el streaming Olga.

Cristian Di Betta, en el streaming Olga.

Como candidato a las elecciones de febrero también hay un youtuber. Se trata de Raúl Gabriel Lima, tercero en la lista de la alianza oficialista (LLA + CM + PRO) de Luján de Cuyo. El odontólogo es uno de los conductores de Manso Stream -un programa del radicalismo creado para llegar a los sub 40- junto a Marcelo Puertas y Débora Pérez.

El artista y el premiado

Entre los peronistas que quieren ser concejales de La Paz sorprendió Nicolás “Colacho” Pérez, un reconocido artista popular cuyano e integrante del grupo Los Hermanos Pérez. También formó parte del dúo Canto Joven, junto a una de sus hermanas. El metalúrgico de oficio integra el tercer lugar de la lista.

Otro candidato que se destaca en este espacio es Emiliano Sallei, director de Promoción Deportiva en Maipú. En 2024 recibió el Premio Olimpia por su política de fomento al deporte en una gala que compartió junto a figuras nacionales como Franco Colapinto, Gustavo Costas, Eduardo Domínguez y el joven ajedrecista Faustino Oro.

Emiliano Sallei
Emiliano Sallei se tomó una foto con Franco Colapinto en los Premios Olimpia.

Emiliano Sallei se tomó una foto con Franco Colapinto en los Premios Olimpia.

La que se pasó de bando y va por otro mandato

Débora Quiroga lidera la lista de Ahora Santarrosinos y busca un nuevo mandato en Santa Rosa, donde supo ser aliada del oficialismo, pero ahora intentará renovarse como concejal siendo oposición y apuntando a la intendencia en 2027. Inició su carrera política en el radicalismo, allá por 2013 fue electa por primera vez.

Otro aspecto importante es que aspirará a su cuarto mandato consecutivo mientras rige la ley 9.573 y una ordenanza municipal que limitan la reelección de los concejales. Quiroga cuenta con un antecedente favorable: en las legislativas de octubre, el candidato a concejal por Godoy Cruz de Fuerza Justicialista, Martín González, fue autorizado por la Suprema Corte de Justicia a presentarse para un tercer mandato.

Funcionarios municipales que quieren pasarse al Concejo

Las listas también están integradas por personas cercanas a los jefes comunales, quienes optaron por funcionarios municipales actuales para respaldar sus gestiones desde los concejos deliberantes. En Maipú, el intendente Matías Stevanato, colocó a la subsecretaria de Hacienda y Administración, Mariángeles García, segunda en la nómina que lidera el ya mencionado Sallei.

A su vez, en San Rafael encabeza Francisco Perdigues, director de Auditoría municipal y uno de los principales impulsores del proyecto de autonomía que promueve el intendente Omar Félix. En Santa Rosa, Flor Destéfanis impulsa a Magdalena Ascurra. La actual secretaria de Gobierno va como primera candidata. Ese mismo cargo ocupa en La Paz Alberto Roza, quien fue elegido por el jefe comunal Fernando Ubieta como aspirante a concejal.

Esto se repite, por ejemplo, en Luján de Cuyo, conducido por Esteban Allasino. Allí intentará convertirse en edil Susana Mónica Maroto, directora de Rentas de la Municipalidad.

En las elecciones del 22 de febrero, los oficialismos buscarán retener y sumar bancas en los concejos deliberantes, mientras que los opositores intentarán arrebatarles lugares. Para conocer las listas completas de todos los frentes ingresá acá.

Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2026 en Luján de Cuyo: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

Elecciones 2026 en Santa Rosa: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

Elecciones 2026 en Rivadavia: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

Santa Rosa sorprende con una campaña creativa, barrial y sin protocolo rumbo al 22 de febrero

Elecciones 2026 en Maipú: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

Elecciones 2026 en San Rafael: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

Elecciones 2026: uno a uno, los candidatos a concejales municipales de Mendoza

Santa Rosa: la exaliada de Flor Destéfanis que lidera lista propia con la mira puesta en 2027

LO QUE SE LEE AHORA
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia al Gobierno de Cuba tras la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro.
tensión internacional

La fuerte advertencia de Donald Trump a Cuba tras la captura de Maduro

Las Más Leídas

Estafa millonaria al ex entrenador de Godoy Cruz Pedro Troglio.
Denuncia judicial

Ex entrenador de Godoy Cruz denunció una estafa inmobiliaria millonaria

Chile: sabias que ya no tenés que llenar un formulario para que tu auto cruce al vecino país
¡Atención mendocinos!

Chile: sabías que ya no tenés que llenar un formulario para que tu auto cruce al vecino país

Guía de precios para las vacaciones 2026: cuánto cuesta comer en Chile
GASTRONOMÍA CHILENA

Guía de precios para las vacaciones 2026: cuánto cuesta comer en Chile

El director de Asuntos Gubernamentales del Ministerio de Gobierno, Francisco Mondotte.
San Rafael

Profunda tristeza en la UCR por la pérdida personal que sufrió Francisco Mondotte

La mansión fue publicada por una reconocida inmobiliaria de Mendoza y se ofrece en 600.000 dólares
125 años de antigüedad

Qué pasó con la histórica mansión Cantú Notti en Guaymallén y por qué sigue en venta