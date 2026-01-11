Elecciones 2026: listas con reinas, un artista y un famoso panadero que buscan ser concejales

Para las elecciones 2026 que se realizarán en los seis departamentos de la provincia de Mendoza que desdoblaron los comicios , los distintos frentes presentaron sus listas de candidatos con un variopinto de integrantes de personas conocidas de la cultura, el empresariado y el mundo vendimial, junto con funcionarios municipales y referentes políticos locales.

El próximo 22 de febrero los vecinos de San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz irán a las urnas para renovar concejales . Además, los sanrafaelinos votarán 24 convencionales encargados de redactar una nueva Carta Orgánica.

Estas elecciones tendrán varias candidatas que se pusieron la corona vendimial en sus departamentos y que ahora van por una banca en el Concejo Deliberante. En San Rafael , el Partido Justicialista (PJ) ubicó en el segundo lugar de su lista a Sol Indiveri , quien fue elegida Reina de la Vendimia en 2024 en representación del distrito de El Nihuil.

En ese municipio deberá enfrentar a otra exsoberana, ya que La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (LLA+CM) presentó a María Valentina Sánchez como segunda aspirante a concejal. Fue representante distrital en 2022 y es cercana a Facundo Correa Llano, actual legislador nacional.

Pero no son las únicas. Los vecinos de La Paz podrán elegir como edil a Maribel Pérez, Virreina departamental 2025. Ella está en el segundo escalón de la nómina de LLA+CM.

Un panadero y un youtuber

Otro de los nombres es el de Cristian Di Betta, un reconocido empresario panadero de Luzuriaga. Buscará una banca bajo el Frente Proyecto Maipú Nuevo Rumbo, integrado por emprendedores del sector privado y productores. Se trata de un "outsider" de la política que tiempo atrás se hizo conocido a nivel nacional por crear "la medialuna más grande del país", de 70 centímetros. Su inventiva lo llevó a viralizarse en redes sociales y aparecer en el canal de streaming Olga.

Cristian Di Betta Cristian Di Betta, en el streaming Olga.

Como candidato a las elecciones de febrero también hay un youtuber. Se trata de Raúl Gabriel Lima, tercero en la lista de la alianza oficialista (LLA + CM + PRO) de Luján de Cuyo. El odontólogo es uno de los conductores de Manso Stream -un programa del radicalismo creado para llegar a los sub 40- junto a Marcelo Puertas y Débora Pérez.

El artista y el premiado

Entre los peronistas que quieren ser concejales de La Paz sorprendió Nicolás “Colacho” Pérez, un reconocido artista popular cuyano e integrante del grupo Los Hermanos Pérez. También formó parte del dúo Canto Joven, junto a una de sus hermanas. El metalúrgico de oficio integra el tercer lugar de la lista.

Otro candidato que se destaca en este espacio es Emiliano Sallei, director de Promoción Deportiva en Maipú. En 2024 recibió el Premio Olimpia por su política de fomento al deporte en una gala que compartió junto a figuras nacionales como Franco Colapinto, Gustavo Costas, Eduardo Domínguez y el joven ajedrecista Faustino Oro.

Emiliano Sallei Emiliano Sallei se tomó una foto con Franco Colapinto en los Premios Olimpia.

La que se pasó de bando y va por otro mandato

Débora Quiroga lidera la lista de Ahora Santarrosinos y busca un nuevo mandato en Santa Rosa, donde supo ser aliada del oficialismo, pero ahora intentará renovarse como concejal siendo oposición y apuntando a la intendencia en 2027. Inició su carrera política en el radicalismo, allá por 2013 fue electa por primera vez.

Otro aspecto importante es que aspirará a su cuarto mandato consecutivo mientras rige la ley 9.573 y una ordenanza municipal que limitan la reelección de los concejales. Quiroga cuenta con un antecedente favorable: en las legislativas de octubre, el candidato a concejal por Godoy Cruz de Fuerza Justicialista, Martín González, fue autorizado por la Suprema Corte de Justicia a presentarse para un tercer mandato.

Funcionarios municipales que quieren pasarse al Concejo

Las listas también están integradas por personas cercanas a los jefes comunales, quienes optaron por funcionarios municipales actuales para respaldar sus gestiones desde los concejos deliberantes. En Maipú, el intendente Matías Stevanato, colocó a la subsecretaria de Hacienda y Administración, Mariángeles García, segunda en la nómina que lidera el ya mencionado Sallei.

A su vez, en San Rafael encabeza Francisco Perdigues, director de Auditoría municipal y uno de los principales impulsores del proyecto de autonomía que promueve el intendente Omar Félix. En Santa Rosa, Flor Destéfanis impulsa a Magdalena Ascurra. La actual secretaria de Gobierno va como primera candidata. Ese mismo cargo ocupa en La Paz Alberto Roza, quien fue elegido por el jefe comunal Fernando Ubieta como aspirante a concejal.

Esto se repite, por ejemplo, en Luján de Cuyo, conducido por Esteban Allasino. Allí intentará convertirse en edil Susana Mónica Maroto, directora de Rentas de la Municipalidad.

En las elecciones del 22 de febrero, los oficialismos buscarán retener y sumar bancas en los concejos deliberantes, mientras que los opositores intentarán arrebatarles lugares. Para conocer las listas completas de todos los frentes ingresá acá.