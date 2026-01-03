3 de enero de 2026
{}
Santa Rosa: la exaliada de Flor Destéfanis que lidera lista propia con la mira puesta en 2027

El partido municipal “Ahora Santarrosinos” confirmó los candidatos para el 22 de febrero. Su principal referente, Débora Quiroga, encabeza. Por qué puede ir por un cuarto mandato al hilo.

Ayer aliadas, hoy rivales. Flor Destéfanis y Débora Quiroga se enfrentarán en las urnas en febrero.

Foto: Prensa Municipalidad de Santa Rosa

Además de la dura competencia con el oficialismo provincial, encarnado por la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, la fuerza de la jefa comunal (“Frente Santa Rosa Gana”) deberá enfrentar a un partido municipal que ha ganado protagonismo en el territorio en el último tiempo: Ahora Santarrosinos.

En febrero se eligen concejales en seis departamentos.
Los trece frentes que se presentarán en las elecciones de febrero en Mendoza
La Cámpora eligió un nuevo nombre para su frente electoral.
La tercera es la vencida: el frente del kirchnerismo tiene nuevo nombre

El espacio liderado por la actual concejala y exaliada de la Municipalidad, Débora Quiroga, ostenta dos bancas en el órgano legislativo departamental y apunta a romper con la polarización en las urnas entre peronistas y radicales. En ese marco, ya presentó la lista para febrero, integrada por dirigentes de distinta extracción política.

La concejal de Santa Rosa que buscará un cuarto mandato, pese a los límites legales

La propia Quiroga encabeza la nómina, con la vista puesta en 2027, cuando intentará —como en 2015, 2016 y 2019acceder a la intendencia de la comuna del Este. Irá por su cuarto mandato consecutivo como edil, aun cuando rige una ley (la 9.573) y una ordenanza municipal que limitan la reelección de los concejales.

Sin embargo, la dirigente cuenta con un antecedente reciente que la favorece. En las legislativas de octubre, el candidato a concejal por Godoy Cruz de Fuerza Justicialista, Martín González, fue autorizado por la Suprema Corte de Justicia a presentarse para un tercer mandato.

María José Buffa, Débora Quiroga, bloque Ahora Santarrosinos concejo deliberante Santa Rosa
María José Buffa (izquierda) y Débora Quiroga (derecha) integran el bloque de concejales de Ahora Santarrosinos.

El principal argumento del pleno del máximo tribunal (la votación resultó 4 a 3) fue que rechazar la candidatura del edil vulneraría el principio de no retroactividad de las leyes, ya que la norma fue sancionada cuando González ya cumplía su segundo mandato y tal límite no existía.

De este modo, se contabilizó el actual período como el primero y el que asumirá a partir de mitad de este año, como el segundo. El mismo criterio se aplica al caso de Quiroga.

Quién es Débora Quiroga, la concejal “conversa” que quiere se intendenta en 2027

Quiroga es una figura política conocida en Santa Rosa. Inició su carrera en la función pública a comienzos de siglo, como militante del radicalismo. En 2013 fue electa concejal por primera vez, impulsada por el cobismo. Dos años más tarde fue candidata a intendenta y cayó ante el entonces jefe comunal, Sergio Salgado.

Tras la destitución del intendente peronista por distintas causas de corrupción, Quiroga intentó nuevamente llegar al Ejecutivo municipal, pero fue derrotada en la interna radical por Norma Trigo en las PASO de diciembre de 2016. No obstante, al año siguiente renovó su banca en el Concejo.

En 2019 hizo su tercer intento. Otra vez dentro de Cambia Mendoza, pero en la lista respaldada por Omar De Marchi (PRO), y volvió a caer en la interna ante Trigo, quien contaba con el apoyo del cornejismo. Sin embargo, en los comicios generales de ese turno —enfrentada a la intendenta radical— decidió respaldar la candidatura de la peronista Flor Destéfanis, quien finalmente se impuso en la contienda.

Debora Quiroga Flor Destéfanis
Otros tiempos: Flor Destéfanis y Débora Quiroga, ayer aliadas, hoy distanciadas.

A partir de allí forjó un vínculo político estrecho con la nueva jefa comunal, a tal punto que presidió el Concejo Deliberante y logró una tercera reelección en 2021, ya como candidata del oficialismo. Pero ese lazo se rompió en 2024, cuando se enfrentó al también concejal y pareja de Destéfanis, Diego Foco, presuntamente por la candidatura a la intendencia en 2027. El conflicto escaló y Quiroga denunció al edil de ejercer violencia de género y política en su contra. Para intentar descomprimir la situación, la intendenta le pidió la renuncia a su marido y a otro concejal (Hernán Dubé, candidato al mismo cargo en febrero), pero la ruptura con su exaliada ya estaba sellada.

Así, junto a su par María José Buffa, Quiroga armó un bloque propio, Ahora Santarrosinos, que el año pasado logró la personería jurídica como partido político. Bajo esa plataforma se presenta en estos comicios municipales y, si no logra un acuerdo con otras fuerzas, también en las elecciones a intendente de 2027.

Elecciones 2026: quiénes son los candidatos de Ahora Santarrosinos que acompañan a Débora Quiroga

Lo dicho: Quiroga, licenciada en Ciencia Política y Administración Pública, encabeza la lista a concejales de Ahora Santarrosinos. La acompañan:

  • José Peláez: productor vitivinícola, con trayectoria en cooperativas del sector del departamento. Apicultor y exconcejal radical. Fue director de Desarrollo Económico durante la gestión de Flor Destéfanis.
  • Mariela Angélico: hija de reconocidos comerciantes del departamento. Militante demócrata.
  • Julio Leguizamón: profesor de enseñanza común, exdirector de Cultura y Educación en la gestión de Norma Trigo. Militante demócrata. Docente en la escuela Martin Gil y trabaja en el I.E.S. Estela Quiroga.
  • Zahira Álvarez: militante estudiantil de 18 años, con raíces en el justicialismo.
