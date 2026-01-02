2 de enero de 2026
La tercera es la vencida: el frente del kirchnerismo tiene nuevo nombre

Tras dos impugnaciones, y a un día del cierre de presentación de candidaturas, la alianza entre Unidad Popular y el Partido Federal eligió nueva denominación.

 Por Facundo La Rosa

Este sábado 3 de enero vence el plazo para la presentación de listas de candidatos para las elecciones municipales del 22 de febrero que se celebrarán en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. Si bien ya se inscribieron los frentes que participarán de esos comicios, había uno cuyo nombre fue impugnado por duplicado: el del que armó La Cámpora tras romper con la conducción del PJ, al mando de los intendentes y el ciurquismo.

Finalmente, la alianza que integran Unidad Popular (selló que quedó en manos del sector K) y el Partido Federal eligió la denominación “Frente Patria”. Por el momento, no ha recibido impugnación y sería con la que participaría este espacio en aquellos comicios.

Elecciones 2026: por tercera vez, el kirchnerismo eligió nombre para su frente.

En qué departamentos se presentará el Frente Patria en las elecciones 2026

Si bien en un principio el kirchnerismo había amagado con formar listas en las seis comunas que van a las urnas, por estas horas se especula que La Cámpora podría “allanarle el camino” a los intendentes peronistas, a excepción del sanrafaelino Omar Félix, donde no solo armarán lista para el Concejo, sino también para los convencionales municipales.

Si se cumpliera esa lógica, el Frente Patria entonces llevaría boleta propia en Luján de Cuyo y Rivadavia, departamentos donde tiene representación en los HCD (Paloma Scalco en la comuna del Gran Mendoza y Juan Manuel Villalba en el Este), y en el departamento sureño.

En cambio, en Maipú, Santa Rosa y La Paz optaría por no disputarle a los jefes comunales, y de este modo evitar complicarles aún más un escenario que ya es complejo, con un oficialismo provincial que viene fortalecido tras el resultado óptimo obtenido en las pasadas elecciones de octubre.

El kirchnerismo no presentaría candidatos propios en Santa Rosa y La Paz, y posiblemente Maipú.

Una derrota de los intendentes en el territorio que comandan sería un duro golpe pensando en los comicios de 2027, donde deberán elegir los sucesores para el cargo, ya que tanto Matías Stevanato (Maipú), Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Fernando Ubieta (La Paz) habrán finalizado su segundo mandato consecutivo, sin posibilidad de reelección.

Asimismo, todos ellos suenan como posibles candidatos para una fórmula a la gobernación del peronismo. Llegar a esa etapa con un revés en las urnas como antecedente no colaboraría a sus aspiraciones.

Este había sido el planteo original del kirchnerismo en el último congreso partidario, previo a la presentación de candidaturas. Ese sector reclamaba lugares entrables en los dos departamentos donde contaba con concejales propios (Luján y Rivadavia); y algún nombre en la lista de 24 convencionales municipales en San Rafael. Sin acuerdo con los popes justicialistas, decidió participar con frente propio.

