El Gobierno destaca que Javier Milei fue reconocido como uno de los líderes más influyentes de 2025.

El presidente Javier Milei fue destacado por prestigiosos medios internacionales como uno de los líderes mundiales más influyentes de 2025, consolidando su proyección global. Publicaciones británicas como MoneyWeek, The Economist y The Telegraph lo ubicaron entre los principales dirigentes del año, resaltando el impacto de las reformas económicas impulsadas en Argentina.

The Telegraph destacó las reformas de Javier Milei El influyente diario inglés The Telegraph posicionó al Presidente como el segundo líder mundial de 2025, subrayando la magnitud de los cambios implementados en el país. El medio resaltó especialmente el control de la inflación, el superávit fiscal y la estabilización macroeconómica, factores que provocaron un cambio de expectativas y una fuerte repercusión internacional.

La revista británica MoneyWeek también ubicó a Milei como el segundo líder mundial de 2025, según la votación de sus lectores. La publicación destacó como hitos centrales de su gestión la reducción sostenida de la inflación, el orden fiscal y el impacto del nuevo rumbo económico, con mejoras visibles en la actividad económica y el acceso al crédito en menos de dos años.

The Economist lo ubicó entre las figuras clave del año Por su parte, The Economist incluyó al jefe de Estado argentino entre las dos figuras más relevantes de 2025 a nivel global. El semanario destacó su rol como protagonista de uno de los procesos de reformas económicas más observados del mundo, remarcando la baja de la inflación, la reducción de la pobreza y el ordenamiento fiscal.

En ese contexto, el medio señaló que las políticas pro-mercado impulsadas por el Gobierno posicionaron a la Argentina como un caso central del debate internacional sobre reformas estructurales y liderazgo político en escenarios de profunda transformación.