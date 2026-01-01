1 de enero de 2026
Sitio Andino
Nuevo año

Gabinete en receso y agenda activa: Javier Milei trabaja con la mira puesta en 2026

Tras las fiestas de Año Nuevo, los integrantes del Gabinete nacional comenzaron a definir sus esquemas de vacaciones. Cómo sigue la actividad de Javier Milei.

Javier Milei acelera su estrategia: reunión clave por el Presupuesto 2026 en Casa Rosada.

Por Sitio Andino Política

Los integrantes del Gabinete nacional comenzaron a definir sus esquemas de descanso tras un intenso cierre de año legislativo. Según pudo saber NA, el presidente Javier Milei no se tomará vacaciones formales, aunque prevé centralizar su agenda en la Quinta de Olivos.

Parte del Gabinete de vacaciones

En la misma línea de permanencia se encuentran el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien postergaría su descanso para mediados de año, y el ministro del Interior, Diego Santilli, quien planea una gira por las provincias para sumar respaldos a la agenda oficial.

Por su parte, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, cumplirán agendas en el exterior —Singapur y Alemania, respectivamente— combinando compromisos académicos y laborales con su estadía fuera del país.

Otros funcionarios, como el ministro de Salud, Mario Lugones, y el de Desregulación, Federico Sturzenegger, sí tienen previstos días de receso durante la primera quincena de enero.

En tanto, desde los entornos de Luis Caputo y Victoria Villarruel no se confirmaron movimientos, mientras que el titular de Diputados, Martín Menem, permanecerá alerta ante la posibilidad de retomar las sesiones extraordinarias hacia finales del primer mes de 2026.

Javier Milei sigue en actividad y se enfoca en 2026

Si bien se espera una disminución de la actividad oficial, la administración nacional continuará funcionando y el Presidente se enfocará en comenzar a trabajar en los siguientes objetivos.

Además, será clave el factor económico en el primer mes del año, ya que a partir de hoy se estrenan las nuevas bandas de flotación regidas por la inflación.

A la vez, el Gobierno empieza a preparar el terreno para volver a convocar a sesiones extraordinarias y continuar con el tratamiento de la reforma laboral, que consiguió dictamen en el Senado y falta que llegue al recinto.

