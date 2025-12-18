18 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Congreso nacional

Reforma laboral: el oficialismo firmó dictamen en el Senado, pero posterga el debate para febrero

Tras negociaciones tensas con la oposición, La Libertad Avanza acordó firmar el despacho, aunque la sesión del 26 de diciembre solo tratará Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal.

El Senado tratará el proyecto el 10 de febrero.

Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina
Por Sitio Andino Política

El oficialismo avanzó este jueves con la firma del dictamen de la reforma laboral en el Senado, pero el tratamiento en el recinto quedó postergado hasta febrero. La decisión se tomó tras intensas negociaciones entre La Libertad Avanza y sectores de la oposición dialoguista, que por momentos estuvieron al borde de romperse.

De este modo, la sesión extraordinaria del viernes 26 de diciembre quedará limitada al Presupuesto 2026 y a la ley de Inocencia Fiscal, ambas con media sanción de Diputados. El debate de la denominada modernización laboral, así como la modificación a la Ley de glaciares, se trasladará al 10 de febrero, en un nuevo llamado a sesiones extraordinarias.

Horas de tensión y acuerdo para postergar la reforma laboral

Las conversaciones se empantanaron luego de los cruces registrados en Diputados por el Presupuesto y la distribución de lugares en la Auditoría General de la Nación (AGN). La tensión escaló al punto de que, pasado el mediodía, el diálogo entre oficialismo y oposición estuvo a punto de romperse, lo que obligó a una intervención directa desde la Casa Rosada.

Finalmente, tras una reunión en el bloque de la UCR, se acordó firmar un dictamen de reforma laboral “abierto a modificaciones” y tomarse enero y los primeros días de febrero para seguir analizando los cambios propuestos por distintos sectores. Para ello, el Gobierno exenderá el plazo de extraordinarias hasta finde febrero.

Patricia Bullrich confirmó la postergación del debate

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó públicamente la decisión durante el plenario de comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda. Allí sostuvo que el oficialismo escuchó los planteos de la oposición y de otros actores sociales, y que el dictamen se firmará para habilitar un debate más profundo.

“Hemos escuchado a todos los actores y hablado con distintos bloques. Vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y pasar el debate al 10 de febrero”, explicó Bullrich, al tiempo que aseguró que el Gobierno analizará los pedidos recibidos durante las audiencias.

Reacciones y continuidad del trabajo en comisión

Durante las jornadas informativas expusieron representantes de plataformas digitales, que respaldaron el proyecto, y trabajadores de distintos sectores —como motoqueros, trabajadores del cine y periodistas— que manifestaron su rechazo a la iniciativa. En paralelo, la CGT encabezó una movilización a Plaza de Mayo (y en vartias provincias) en contra de la reforma.

Desde la oposición, el senador kirchnerista Mariano Recalde valoró la postergación del tratamiento, aunque advirtió que “quedaron muchas cosas sin discutir” y reclamó que las observaciones realizadas sean incorporadas de manera efectiva en el texto final.

Mientras tanto, el trabajo en comisión continuará en las próximas semanas, con el objetivo de llegar a febrero con un proyecto consensuado que permita destrabar uno de los debates más sensibles del período extraordinario.

