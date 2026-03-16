Un juez frenó un artículo de la reforma laboral: qué cambia en el cálculo de las indemnizaciones

La reforma laboral sumó su primer revés judicial tras un fallo del juez cordobés Ricardo Gileta, quien declaró inconstitucional el artículo 55 de la llamada “Ley de Modernización Laboral” . La norma establece cómo deben actualizarse las deudas en los juicios laborales que ya estaban en trámite.

Ese artículo fija un mecanismo especial para calcular los intereses y la actualización de las indemnizaciones de los trabajadores que habían iniciado un juicio antes de la entrada en vigor de la reforma . En la práctica, introduce límites al crecimiento de las deudas que los empleadores deben pagar mientras dura el proceso judicial.

La reforma laboral estableció dos sistemas para actualizar las indemnizaciones mientras dura un juicio. Para las causas que ya estaban iniciadas y aún no tienen sentencia firme , el artículo 55 dispone que se aplique la tasa pasiva del Banco Central.

Sin embargo, fija límites: el monto final no puede ser menor al 67% de lo que resultaría si la deuda se actualizara por inflación más un 3% de interés, ni puede superar el capital original ajustado solo por inflación.

El artículo 55 fija un tope en el cálculo de las indemnizaciones que están en juicio.

En cambio, para los juicios que se inicien tras la entrada en vigencia de la norma, el cálculo es más simple. La deuda se actualiza por inflación (IPC) y se le suma un 3% de interés anual hasta el momento del pago. Por ejemplo, si una indemnización era de $1.000.000 al inicio del juicio, el monto final se ajustará según la inflación acumulada durante ese período y ese interés adicional.

El impacto en los trabajadores

Para la abogada laboralista Celeste Cantos, consultada por Sitio Andino, ese esquema genera una reducción significativa en los montos finales que perciben los trabajadores. Ocurre que el sistema introduce límites al crecimiento de las deudas laborales, lo que en la práctica puede favorecer a los empleadores.

Como ejemplo, Cantos planteó que un trabajador despedido en 2021 con una indemnización inicial de $1,5 millones podría terminar cobrando montos muy distintos según el sistema de cálculo. Mientras que con el esquema tradicional basado en inflación más interés el monto podría superar los $30 millones, con el nuevo mecanismo que introduce el artículo 55 el resultado sería considerablemente menor.

Por qué el juez lo declaró inconstitucional

En su resolución, el juez Gileta consideró que el artículo 55 introduce un trato desigual entre trabajadores, al fijar un sistema distinto de actualización para los juicios iniciados antes de la reforma y que, además, no compensa adecuadamente el impacto de la inflación.

Justicia ley reforma riesgos de trabajo fallos juicios laborales - 316434 Un juez en Córdoba consideró inconstitucional el artículo 55.

Por ese motivo, dispuso aplicar el criterio del artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, que ajusta los créditos laborales por inflación y suma un interés adicional hasta el momento del pago.

El alcance del fallo: por ahora sólo aplica al caso concreto

La declaración de inconstitucionalidad del artículo 55 no implica que la norma quede sin efecto en todo el país. Según explicó Cantos a Sitio Andino, este tipo de decisiones judiciales sólo rigen para el expediente en el que se dictan.

“Puede tomarse como antecedente dentro de la jurisprudencia, pero no es obligatorio para otros tribunales”, señaló.

La abogada completó que el debate sobre cómo calcular la actualización de los créditos laborales seguirá dependiendo de cada caso.