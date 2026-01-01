El primer nacimiento del año en Mendoza y en el país es una bebé de Las Heras.

enLa provincia de Mendoza ya tiene a su primera protagonista del 2026. En el primer segundo de este jueves 1 de enero, mientras los mendocinos celebraban el cambio de año, el Hospital Lagomaggiore fue escenario de un acontecimiento especial: el nacimiento de Juana Delfina , la primera bebé del año en la provincia y el país.

La pequeña llegó al mundo a las 0 , marcando una puntualidad absoluta con el inicio del calendario. Según informaron las autoridades de Salud a Sitio Andino, Juana tuvo un peso de 3,290 kilogramos , y tanto ella como su mamá se encuentran en perfecto estado de salud.

La historia detrás del nacimiento tiene como protagonistas a una joven pareja de Las Heras . De acuerdo con la información oficial, la mamá, Iara Salinas, de 21 años , y el papá, Nahuel Chupitea , son vecinos del distrito de El Resguardo .

Tal como en el 2025, el primer nacimiento del año es protagonizado por una nena.

Para la familia, el inicio de este 2026 quedará marcado para siempre como el momento en que sus vidas cambiaron por completo.

hospital lagomaggiore La bebé nació en las instalaciones del hospital Lagomaggiore.

El equipo médico de la maternidad del Lagomaggiore -una de las más prestigiosas y de mayor complejidad de la provincia- destacó que el parto se desarrolló de manera normal. Actualmente, tanto Iara como la pequeña Juana Delfina se encuentran en perfecto estado de salud, descansando en las salas del hospital tras la intensa pero feliz jornada.

La primera del país

Un dato que no es menor es que la beba es la primera nacida en el 2026 no sólo en Mendoza sino en el país.

"Hemos estado chequeando los datos de las diferentes jurisdicciones y no hay registro de otro bebé que haya nacido justo a las 0. Nos han felicitado las autoridades de Nación por la hermosa noticia", indicaron a este medio desde la cartera conducida por Rodolfo Montero.

Pese a la información dada a conocer por las autoridades locales, San Luis también se adjudicó el título, con el nacimiento de Mía Saray Frías Olaechea, quien también habría nacido a las 0 en punto.