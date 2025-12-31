31 de diciembre de 2025
Accidente vial: una mujer volcó en la Ruta 7 y el tránsito fue suspendido

El hecho ocurrió a la altura de Potrerillos, en consecuencia hay un menor de edad en estado grave y una mujer atrapada. Qué sucedió.

Por Sitio Andino Policiales

Este miércoles, la Ruta Nacional 7 fue el escenario de otro accidente vial. Esta vez, una mujer volcó con su vehículo a la altura de Potrerillos y los ocupantes son atendidos por personal policial y sanitario.

El hecho ocurrió en el kilómetro 1.080, donde la conductora volcó y quedó atrapada en el vehículo. La mujer no viajaba sola, dado que un menor también sufrió el accidente.

Accidente vial en Potrerillos

El niño tiene ocho años y -según las últimas informaciones a las que pudo acceder Sitio Andino- le realizaban maniobras de RCP dado que se encontraba en grave estado de salud. Se trata del segundo accidente del día en la localidad de Potrerillos.

De acuerdo al informe policial, ambos son oriundos de Mendoza y circulaban de Este a Oeste. Debido al accidente, el tránsito quedó suspendido en la zona hasta que se libere la Ruta 7 a la altura de Potrerillos.

