Trágico accidente vial: murió un motociclista tras un choque con un colectivo en Las Heras

Ocurrió este miércoles por la mañana en la intersección de Martín Fierro y 25 de Mayo

Un trágico accidente vial se registró este miércoles alrededor de las 7.00 en el departamento de Las Heras. Un joven motociclista perdió la vida tras colisionar con un colectivo de transporte público. En el rodado menor circulaban dos personas y ninguno llevaba casco .

Según la información oficial, personal policial fue alertado a través de un llamado al 911 por un siniestro ocurrido en la intersección de calles Martín Fierro y 25 de Mayo . Al arribar al lugar, los efectivos constataron el choque entre una motocicleta Zanella 150 cc y un colectivo Mercedes Benz perteneciente a la empresa VITSA .

Cerca del control de Jocolí Accidente vial en Lavalle: un ciclista fue atropellado por un camión en la Ruta 40

Amplio operativo Un auto volcó y cayó hacia el río en Potrerillos: el tránsito está suspendido

La motocicleta era conducida por Fabián Lucero , de 28 años , quien circulaba acompañado por un joven de 20 años , identificado como R.E.L. De acuerdo con el parte policial, ninguno de los ocupantes llevaba casco y el rodado presentaba el encendido puenteado .

Como consecuencia del impacto, Lucero falleció en el lugar , mientras que su acompañante fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado de urgencia al hospital Central , donde quedó internado con politraumatismos graves .

hospital central, dengue, enfermedades respiratorias.jpg Uno de los ocupantes fue trasladado al hospital Central con politraumatismos graves Foto: Yemel Fil

Posteriormente, el propietario de la motocicleta se presentó ante las autoridades y manifestó que el vehículo había sido sustraído, ya que lo había dejado estacionado en la vereda de su domicilio durante la noche anterior.

En tanto, a la conductora del colectivo, identificada como C.G.O. (53), se le practicó el dosaje de alcohol, el cual arrojó resultado negativo (0,0 g/l).

La causa quedó en manos de la doctora Mengarelli, de la Oficina Fiscal Las Heras, quien dispuso las medidas de rigor para avanzar con la investigación y determinar las responsabilidades del hecho.