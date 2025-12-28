Accidente vial en Ruta 7: un vehículo perdió el control y chocó contra el cerro en Curva de Guido

Como consecuencia del siniestro, varias personas resultaron lesionadas, aunque no presentarían heridas de gravedad Foto: Osvaldo Valle

Un accidente vial en solitario se registró este domingo en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1115, en la zona conocida como Curva de Guido. Un vehículo perdió el dominio e impactó contra el cerro.

Como consecuencia del siniestro, varias personas resultaron lesionadas, aunque no presentarían heridas de gravedad, según las primeras informaciones oficiales. Hasta el lugar se desplazaron vehículos de emergencia y una ambulancia para asistir a los ocupantes del rodado.

En ruta 7 km.1115 Curva de Guido, accidente en solitario, vehículo pierde el dominio e impacta contra cerro, persona lesionadas, no de gravedad se desplazan vehículos emergencia ,ambulancia, se encuentra personal de Gendarmeria en el lugar.Transito con precaución pic.twitter.com/l5iuyYPxzC — OSVALDO (@VALLEOVA) December 28, 2025 En la zona trabaja personal de Gendarmería Nacional, que regula la circulación y colabora con las tareas de seguridad. Debido al operativo, solicitaron transitar con extrema precaución por el sector.