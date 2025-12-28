28 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Solicitan circular con precaución

Accidente vial en Ruta 7: un vehículo perdió el control y chocó contra el cerro en Curva de Guido

Debido al accidente vial, hay personas lesionadas sin heridas de gravedad y el tránsito se mantiene con precaución por la presencia de equipos de emergencia.

Como consecuencia del siniestro, varias personas resultaron lesionadas, aunque no presentarían heridas de gravedad

Foto: Osvaldo Valle
Por Sitio Andino Policiales

Un accidente vial en solitario se registró este domingo en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1115, en la zona conocida como Curva de Guido. Un vehículo perdió el dominio e impactó contra el cerro.

Como consecuencia del siniestro, varias personas resultaron lesionadas, aunque no presentarían heridas de gravedad, según las primeras informaciones oficiales. Hasta el lugar se desplazaron vehículos de emergencia y una ambulancia para asistir a los ocupantes del rodado.

En la zona trabaja personal de Gendarmería Nacional, que regula la circulación y colabora con las tareas de seguridad. Debido al operativo, solicitaron transitar con extrema precaución por el sector.

