El vuelco de una camioneta en San Carlos dejó a un joven hospitalizado con código rojo

Accidente en San Carlos: una camioneta volcó y cinco ocupantes fueron asistidos. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Por Celeste Funes







Un accidente de tránsito ocurrido en el departamento de San Carlos terminó con varios ocupantes asistidos y uno hospitalizado. El suceso se desató tras el vuelco de una camioneta que circulaba por Carril Casas Viejas, luego de que se produjera la rotura de un neumático.

Siniestro vial en San Carlos: seis ocupantes afectados tras el vuelco de una camioneta De acuerdo con la información oficial, el hecho fue reportado a las 17:06 del sábado, momentos después de que los ocupantes de una camioneta Ford Ranger -que circulaba por Carril Casas Viejas, en sentido Sur–Norte, volcara en inmediaciones de Finca Viana,. Todo ocurrió tras la rotura de un neumático, lo que provocó que el conductor perdiera el control del rodado.

En la camioneta viajaban el conductor, identificado como Pablo C. (29), y cinco acompañantes: Priscila V. (20), Néstor G. (33), Silvia M. (33), Alberto Q. (26) y Silvia V. (39). Cinco de ellos fueron trasladados al nosocomio local en un vehículo particular que pasaba por el lugar, mientras que el conductor permaneció junto al personal policial.

Por disposición del Ayudante Fiscal, trabajó en el sitio Policía Científica y se dispuso la realización de dosaje alcohólico, que arrojó 0.00 g/l. En tanto, Alberto Q. (26) fue derivado al Hospital Scaravelli con código rojo, donde el médico de guardia diagnosticó “T.E.C. por accidente vial y politraumatismos moderados”, quedando en observación.