Tragedia en Navidad: dos muertos en un accidente vial en San Rafael

Dos personas perdieron la vida luego de que el conductor de un auto perdió el dominio y terminó impactando violentamente contra un árbol.

Por Sección Policiales







Un trágico accidente vial se cobró la vida de dos personas en la mañana de este miércoles en el departamento de San Rafael.

De acuerdo a la información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 8, sobre la Ruta Provincial 171, a unos 150 metros al sur de la intersección con calle Los Brasileros, en el distrito de Real del Padre, en San Rafael.

Según trascendió, un automóvil Peugeot 408 circulaba de sur a norte cuando, por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el dominio del vehículo y terminó impactando violentamente contra un árbol ubicado sobre el margen oeste de la calzada, frente a una vivienda particular.

Como consecuencia del fuerte impacto, tanto el conductor Brian Guizzardi de 36 años, como su acompañante Ángel Domínguez de 33 años, fallecieron en el lugar. Personal del centro de salud de Real del Padre acudió de inmediato, pero solo pudo constatar ambos decesos. Hasta el momento, las víctimas no habían sido identificadas oficialmente.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de emergencias, mientras se aguardaba la intervención de los peritos para determinar las causas del siniestro. La ruta permaneció parcialmente cortada durante las tareas de rigor.