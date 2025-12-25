25 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
preocupación y esperanza

El último parte médico de Juan Cruz Yacopini: cómo continúa el piloto mendocino

Juan Cruz Yacopini continúa internado en terapia intensiva en la Clínica de Cuyo tras el grave accidente que sufrió el pasado viernes en el dique El Carrizal.

Juan Cruz Yacopini sigue internado en terapia intensiva.

Juan Cruz Yacopini sigue internado en terapia intensiva.

Por Sitio Andino Deportes

El piloto mendocino Juan Cruz Yacopini continúa internado en terapia intensiva en la Clínica de Cuyo tras el grave accidente que sufrió el pasado viernes en el dique El Carrizal, y el último parte médico difundido sostiene que su estado de salud sigue siendo delicado, aunque con algunas señales positivas.

Lee además
Angustia y esperanza por Juan Cruz Yacopini: masiva cadena de oración tras su grave accidente
En plena Ciudad

Angustia y esperanza por Juan Cruz Yacopini: masiva cadena de oración tras su grave accidente
El deportista atraviesa horas decisivas
Esperanza y cautela

Qué dicen los médicos sobre el estado de salud de Juan Cruz Yacopini

Diagnóstico y evolución clínica

Según el último parte médico, el piloto sigue en terapia intensiva con pronóstico reservado, y los especialistas continúan monitoreando su evolución con atención. Entre los datos más relevantes figura que no existe daño cerebral, lo que representa un aspecto positivo dentro del delicado cuadro clínico que atraviesa.

Sin embargo, Yacopini presenta lesiones en las vértebras cervicales y en la médula espinal, y los médicos han señalado que la inflamación y el shock medular siguen siendo factores que requieren vigilancia permanente.

Uno de los avances destacados por el equipo médico es que Yacopini demostró la capacidad de respirar de manera natural, sin asistencia mecánica. Asimismo, se informó que responde a estímulos y se encuentra lúcido, aunque continúa bajo estricta observación.

El accidente

El accidente ocurrió durante la tarde del viernes, cuando Yacopini se zambulló desde una embarcación en una zona aparentemente con poca profundidad en el dique El Carrizal, en el departamento Luján de Cuyo. El fuerte impacto contra el fondo provocó que el piloto sufriera un paro cardiorrespiratorio en el traslado hacia el hospital, que requirió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte del personal médico de emergencia.

Fue trasladado inicialmente al Hospital Perrupato y, debido a la gravedad de su cuadro, quedó internado en la Clínica de Cuyo, donde permanece desde entonces en terapia intensiva.

Repercusión y apoyo

La situación generó una fuerte movilización en redes sociales y en la comunidad mendocina, con muestras de solidaridad, mensajes de apoyo y cadenas de oración que se replicaron en distintos puntos de la provincia. Familiares, amigos y seguidores del piloto realizaron actividades de acompañamiento para pedir por su salud y pronta mejoría.

El accidente también tuvo impacto en la agenda deportiva de Yacopini. El equipo Toyota Gazoo Racing South Africa, que lo había confirmado como piloto oficial para el próximo Rally Dakar, confirmó que el corredor no podrá participar de la competencia de enero debido a la situación médica.

Temas
Seguí leyendo

Juan Cruz Yacopini presentó una evolución positiva tras el grave accidente: qué dice el nuevo parte médico

Juan Cruz Yacopini, en terapia intensiva: el comunicado de Toyota tras el grave accidente

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe

Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en El Carrizal: fue reanimado tras un fuerte golpe

Claudio Fabián Tapia saludó a Rosario Central en su aniversario a pesar de la controversia

La sugerente historia de Marino Hinestroza que confirmaría su llegada a Boca Juniors

¿Lo quieren o no? La respuesta contundente de River sobre Mauro Icardi

Fórmula 1 2026: fechas confirmadas y un calendario que ilusiona a Franco Colapinto

LO QUE SE LEE AHORA
Claudio Fabiáb Tapia y Ángel Di María.
Debate en el fútbol argentino

Claudio Fabián Tapia saludó a Rosario Central en su aniversario a pesar de la controversia

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de diciembre: números ganadores del sorteo 3333
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de diciembre: números ganadores del sorteo 3333

Dos personas perdieron la vida luego de que el conductor de un auto perdió el dominio y terminó impactando violentamente contra un árbol.
flagelo

Tragedia en Navidad: dos muertos en un accidente vial en San Rafael

Juan Cruz Yacopini sigue internado en terapia intensiva.
preocupación y esperanza

El último parte médico de Juan Cruz Yacopini: cómo continúa el piloto mendocino

Tres mujeres resultaron heridas tras un violento choque en Maipú.
accidente vual

Tres mujeres resultaron heridas tras un violento choque en Maipú

Imagen ilustrativa. Hubo varios heridos por pirotecnia en Navidad pese a la prohibición vigente en Mendoza.
peligroso

Hubo varios heridos por pirotecnia en Navidad pese a la prohibición vigente en Mendoza