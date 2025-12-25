El último parte médico de Juan Cruz Yacopini: cómo continúa el piloto mendocino

El piloto mendocino Juan Cruz Yacopini continúa internado en terapia intensiva en la Clínica de Cuyo tras el grave accidente que sufrió el pasado viernes en el dique El Carrizal, y el último parte médico difundido sostiene que su estado de salud sigue siendo delicado, aunque con algunas señales positivas.

Yacopini, de 26 años y destacado competidor de rally raid —campeón de la Copa Mundial de Rally Bajas de la FIA y piloto había sido confirmado para el Rally Dakar 2026— se accidentó mientras disfrutaba de un paseo recreativo con amigos en El Carrizal . Tras lanzarse desde una lancha, sufrió un fuerte golpe en la cabeza .

Esperanza y cautela Qué dicen los médicos sobre el estado de salud de Juan Cruz Yacopini

Según el último parte médico, el piloto sigue en terapia intensiva con pronóstico reservado , y los especialistas continúan monitoreando su evolución con atención. Entre los datos más relevantes figura que no existe daño cerebral , lo que representa un aspecto positivo dentro del delicado cuadro clínico que atraviesa.

Sin embargo, Yacopini presenta lesiones en las vértebras cervicales y en la médula espinal , y los médicos han señalado que la inflamación y el shock medular siguen siendo factores que requieren vigilancia permanente.

Uno de los avances destacados por el equipo médico es que Yacopini demostró la capacidad de respirar de manera natural, sin asistencia mecánica. Asimismo, se informó que responde a estímulos y se encuentra lúcido, aunque continúa bajo estricta observación.

El accidente

El accidente ocurrió durante la tarde del viernes, cuando Yacopini se zambulló desde una embarcación en una zona aparentemente con poca profundidad en el dique El Carrizal, en el departamento Luján de Cuyo. El fuerte impacto contra el fondo provocó que el piloto sufriera un paro cardiorrespiratorio en el traslado hacia el hospital, que requirió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte del personal médico de emergencia.

Fue trasladado inicialmente al Hospital Perrupato y, debido a la gravedad de su cuadro, quedó internado en la Clínica de Cuyo, donde permanece desde entonces en terapia intensiva.

Repercusión y apoyo

La situación generó una fuerte movilización en redes sociales y en la comunidad mendocina, con muestras de solidaridad, mensajes de apoyo y cadenas de oración que se replicaron en distintos puntos de la provincia. Familiares, amigos y seguidores del piloto realizaron actividades de acompañamiento para pedir por su salud y pronta mejoría.

El accidente también tuvo impacto en la agenda deportiva de Yacopini. El equipo Toyota Gazoo Racing South Africa, que lo había confirmado como piloto oficial para el próximo Rally Dakar, confirmó que el corredor no podrá participar de la competencia de enero debido a la situación médica.