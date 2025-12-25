La sugerente historia de Marino Hinestroza que confirmaría su llegada a Boca Juniors

El extremo colombiano Marino Hinestroza , de Atlético Nacional, publicó una sugerente historia en sus redes sociales que confirmaría su llegada al Club Atlético Boca Juniors .

Hinestroza, que con 23 años es una de las máximas promesas del fútbol colombiano , posteó una historia en sus redes sociales con los emojis de los colores de Boca y un reloj , lo que indicaría que solo es cuestión de tiempo para que se confirme su arribo al equipo argentino.

Debate en el fútbol argentino Claudio Fabián Tapia saludó a Rosario Central en su aniversario a pesar de la controversia

Boca desembolsaría alrededor de cinco millones de dólares por el colombiano , que en el 2025 disputó 17 partidos con su club, en los que anotó cuatro goles y repartió cinco asistencias.

De esta manera, Boca cerrará a su primer refuerzo para el 2026, año en el que será el único equipo entre los cinco grandes de la Argentina que participará de la Copa Libertadores , competición que buscará ganar por séptima ocasión en su historia.

Pese a la clasificación en la Copa Libertadores, Boca viene de tener un 2025 para el olvido, donde cayó ante el Alianza Lima de Perú en la fase previa del máximo certamen continental, sucumbió muy temprano en la Copa Argentina y en el Torneo Apertura y Clausura fue eliminado por Independiente y Racing, respectivamente.

A lo largo de su carrera, Hinestroza ganó el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX con el Pachuca, mientras que con Atlético Nacional se consagró en la Copa Colombia 2024 y 2024, el Torneo Finalización 2024 y la Superliga 2025.