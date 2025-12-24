Mundial 2026: las cábalas y coincidencias que ilusionan a los argentinos

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la ilusión vuelve a tomar forma en el universo futbolero argentino. A cuatro años de la consagración en Qatar, resurgen cábalas, paralelismos históricos y curiosidades que, para muchos hinchas, anticipan un camino similar al que llevó a la tercera estrella. El fenómeno del “Elijo Creer” suma nuevos capítulos.

El “Elijo Creer” nació como un sistema colectivo de fe futbolera durante Qatar 2022 y hoy transita su segunda parte rumbo al Mundial 2026. No se trata de análisis tácticos ni estadísticas duras, sino de coincidencias que alimentan la esperanza y se replican en redes sociales, charlas de café y debates entre hinchas.

Como ocurrió con los títulos de 1978 y 1986, la construcción simbólica vuelve a apoyarse en patrones del pasado. La historia, para muchos, vuelve a dar señales que invitan a soñar con una defensa del título en Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los espejos más comentados es el que vincula a la Selección argentina con el Brasil de Pelé. Tras ganar su primer Mundial en 1958, la “Verdeamarela” repitió resultados en amistosos y luego fue bicampeona en 1962. Argentina replicó esa secuencia tras Qatar , con triunfos 2-0 ante Panamá y 7-0 frente a Curazao.

Los hinchas de Argentina ya proyectan su presencia en el Mundial 2026.

A eso se suma otro dato que no pasa desapercibido: la eliminación en cuartos de final de los Juegos Olímpicos ante el país anfitrión. Brasil cayó con Italia antes de 1962; Argentina, con Francia antes de 2026, reforzando el paralelismo histórico que circula entre los creyentes.

Ausencias, rankings y países que reaparecen

Nigeria vuelve a ser protagonista desde la estadística. En 1986 y 2022, ambos Mundiales ganados por Argentina, el seleccionado africano no estuvo presente. De cara al Mundial 2026, Nigeria quedó afuera, un guiño más para quienes siguen la lógica del “Elijo Creer”.

El ranking FIFA también entra en juego. Ningún líder del escalafón llegó como número uno y fue campeón del mundo. Argentina, hoy segunda, ocupa un lugar que muchos consideran más favorable que el liderazgo absoluto.

Canadá, uno de los anfitriones, suma mística: participó en México 1986 y Qatar 2022, torneos que terminaron con festejo argentino. En 2026, vuelve a aparecer en el camino albiceleste.

Mundial 2026 - Argentina

Números, premios y señales que se repiten

El Balón de Oro es otra pieza del rompecabezas. Platini en 1985 y Benzema en 2022 antecedieron títulos argentinos. Con Ousmane Dembélé como último ganador, el archivo simbólico suma un nuevo dato.

También aparecen patrones temporales:

La regla de los 12 años : Italia perdió la final en 1994 y fue campeón en 2006. Alemania cayó en la final de 2002 y se consagró en 2014. Argentina perdió la final en 2014 y doce años después llega el Mundial 2026.

: Italia perdió la final en 1994 y fue campeón en 2006. Alemania cayó en la final de 2002 y se consagró en 2014. Argentina perdió la final en 2014 y doce años después llega el Mundial 2026. El número 36 : Argentina jugó la final del Mundial 1978 y 36 años después volvió a hacerlo en 2014. En 1986 fue campeona y 36 años más tarde levantó la Copa en 2022. En 1990 disputó la final y, 36 años después, el calendario marca 2026.

: Argentina jugó la final del Mundial 1978 y 36 años después volvió a hacerlo en 2014. En 1986 fue campeona y 36 años más tarde levantó la Copa en 2022. En 1990 disputó la final y, 36 años después, el calendario marca 2026. El Sub-20: En 1983, la Selección Sub-20 perdió la final del mundo y al Mundial siguiente la Mayor fue campeona. En 2025, Argentina volvió a caer en la final del Sub-20, justo en la antesala de 2026.

Nada garantiza una nueva estrella. Pero, como en Qatar, la fe futbolera no necesita certezas. De cara al Mundial 2026, Argentina vuelve a creer.