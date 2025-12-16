16 de diciembre de 2025
Copa Árabe: Jordania, rival argentino en el Mundial, eliminó a Arabia Saudita y jugará la final

La Selección de fútbol de Jordania se metió en la instancia definitiva, donde enfrentará a Marruecos. Mirá lo sucedido.

Jordania dio el golpe ante Arabia Saudita y se metió en la final de la Copa Árabe.

Jordania dio el golpe ante Arabia Saudita y se metió en la final de la Copa Árabe.

Jordania, rival de la Selección de fútbol de Argentina en el Mundial 2026, se clasificó a la final de la Copa Árabe tras vencer este lunes por 1-0 a Arabia Saudita, el único seleccionado que logró derrotar al equipo de Lionel Scaloni en el Mundial de Qatar 2022.

El combinado asiático confirmó su crecimiento internacional con una actuación sólida y ordenada, dejando en el camino a uno de los grandes candidatos al título y captando la atención desde que el sorteo del pasado 5 de diciembre lo ubicó en el Grupo J junto a la Albiceleste.

El gol que cambió la historia para Jordania

El triunfo jordano se concretó gracias a un cabezazo de Nizar Al-Rashdan, a los 21 minutos del segundo tiempo, en un partido donde el equipo dirigido por Hervé Renard no logró imponer su jerarquía. Jordania fue efectivo, disciplinado tácticamente y supo golpear en el momento justo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2000661027508380001&partner=&hide_thread=false

Final ante Marruecos y un escenario simbólico

En la final, Jordania enfrentará a Marruecos, que accedió al partido decisivo tras golear 3-0 a Emiratos Árabes Unidos en la otra semifinal. El encuentro se disputará el próximo 18 de diciembre en el estadio Lusail, el mismo donde Argentina conquistó su tercera estrella mundial.

Para Jordania, será una oportunidad histórica de consagrarse a nivel regional y de llegar fortalecido a los desafíos internacionales que se avecinan, incluido el cruce mundialista frente a la Selección argentina.

