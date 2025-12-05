5 de diciembre de 2025
Jordania, el tercer rival de Argentina en el Mundial 2026: historia, figuras y el debut absoluto en el torneo

La Selección de Jordania jugará por primera vez un Mundial de fútbol. Entrá a la nota y conocé a este contrincante de la Selección.

Jordania jugará su primer Mundial tras golear a Omán y hacer historia en la clasificación asiática.

Jordania jugará su primer Mundial tras golear a Omán y hacer historia en la clasificación asiática.

La Selección de Jordania, conocida como Al-Nashama, será el tercer rival de la Selección de fútbol de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026, en lo que será su debut absoluto en la Copa del Mundo. El histórico logro llegó tras golear 3–0 a Omán en las Eliminatorias asiáticas, un resultado que coronó años de crecimiento sostenido.

Quién es Jordania en el Mundial 2026

La clasificación de Jordania se transformó en uno de los grandes hitos rumbo al Mundial 2026. Por primera vez, el combinado asiático aseguró un lugar en la máxima cita del fútbol, escribiendo una página inolvidable para su país.

La selección, apodada Al-Nashama (“Los Valientes”), logró su pasaje luego de superar múltiples procesos fallidos y de recuperarse del repechaje perdido frente a Uruguay en 2014.

El avance definitivo llegó en junio de 2025, cuando Jordania goleó 3–0 a Omán, con un hat-trick de Ali Olwan, sellando así una clasificación que marcó un antes y un después en su historia futbolística.

El camino hacia el Mundial 2026: solidez, transiciones y convicción

Jordania aseguró su lugar a través de las Eliminatorias de la AFC, beneficiada por el nuevo formato que otorgó ocho plazas directas a Asia.

Su recorrido comenzó con autoridad en la segunda ronda, frente a rivales como Pakistán y Taiwán, y se consolidó en la tercera fase, donde enfrentó a Omán, Kuwait y Uzbekistán.

La clave fue una estructura disciplinada y un estilo pragmático que les permitió competir frente a selecciones con mayor tradición.

El líder de la gesta: Jamal Sellami

El equipo está dirigido por Jamal Sellami, exmediocampista marroquí, quien implementó un fútbol compacto basado en:

  • 4-2-3-1 sólido, con dos mediocentros defensivos.

  • Transiciones rápidas para atacar espacios.

  • Uso estratégico del balón parado.

  • Bloque defensivo intenso y bien cerrado.

En algunos partidos, Sellami utilizó el 4-3-3 para equilibrar el mediocampo, manteniendo siempre una estructura que prioriza el orden y la paciencia.

Cómo juega Jordania

El modelo jordano se sostiene en varios pilares:

  • Orden defensivo: recibió pocos goles en Eliminatorias.

  • Extremos veloces: claves en las transiciones.

  • Confianza ganada: fue subcampeón de la Copa Asia 2024, un logro que fortaleció su mentalidad competitiva.

  • Fuerte apoyo local: los estadios en Amán explotaron durante toda la campaña clasificatoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1997020559775760838&partner=&hide_thread=false

Figuras del plantel: velocidad, potencia y un goleador decisivo

Entre los jugadores más destacados aparece Mousa Al-Taamari, extremo del Stade Rennais (Francia), considerado el rostro internacional del fútbol jordano.

A su lado se consolidan:

  • Yazan Al-Naimat (Al-Arabi SC – Qatar), goleador del equipo y una de las piezas clave en la clasificación.

  • Ali Olwan, figura del Al-Karma, autor del hat-trick decisivo frente a Omán.

  • Yazeed Abu Laila, arquero del Al-Hussein SC, garantía de seguridad y regularidad.

Esta combinación de experiencia internacional, proyección juvenil y solidez táctica permitió que Jordania alcance un nivel competitivo inédito para su historia.

Historial mundialista: del repechaje de 2014 al sueño cumplido en 2026

Jordania intentó varias veces clasificarse, pero su momento más cercano fue rumbo a Brasil 2014, cuando jugó el repechaje intercontinental ante Uruguay.

Cayó 5–0 en Amán y luego empató 0–0 en Montevideo, quedando a las puertas de la hazaña.

Aquella experiencia fue considerada un punto de inflexión y el inicio de un proceso que, una década más tarde, dio como fruto la primera clasificación mundialista de su historia.

