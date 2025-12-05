Jordania, el tercer rival de Argentina en el Mundial 2026: historia, figuras y el debut absoluto en el torneo

La Selección de Jordania, conocida como Al-Nashama, será el tercer rival de la Selección de fútbol de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026, en lo que será su debut absoluto en la Copa del Mundo. El histórico logro llegó tras golear 3–0 a Omán en las Eliminatorias asiáticas, un resultado que coronó años de crecimiento sostenido.
Quién es Jordania en el Mundial 2026
La clasificación de Jordania se transformó en uno de los grandes hitos rumbo al Mundial 2026. Por primera vez, el combinado asiático aseguró un lugar en la máxima cita del fútbol, escribiendo una página inolvidable para su país.
La selección, apodada Al-Nashama (“Los Valientes”), logró su pasaje luego de superar múltiples procesos fallidos y de recuperarse del repechaje perdido frente a Uruguay en 2014.
El avance definitivo llegó en junio de 2025, cuando Jordania goleó 3–0 a Omán, con un hat-trick de Ali Olwan, sellando así una clasificación que marcó un antes y un después en su historia futbolística.
El camino hacia el Mundial 2026: solidez, transiciones y convicción