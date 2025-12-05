5 de diciembre de 2025
Sitio Andino
expectativa

Sorteo del Mundial 2026: fecha, horario y cómo quedan los bombos para la Selección argentina

La Selección de fútbol de Argentina conocerá este viernes a sus rivales del duro Mundial 2026. Entrá y mirá todas las noveades.

La Selección argentina será cabeza de serie en el Bombo 1 del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina conocerá este viernes a sus rivales del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, cuando se realice el sorteo oficial en el Centro John F. Kennedy de Washington. El evento comenzará a las 14 (hora argentina) y marcará el inicio del camino para defender el título obtenido en Qatar 2022.

La Selección de fútbol de Argentina, cabeza de serie y con la mira en el bicampeonato

Dirigida por Lionel Scaloni, la Albiceleste será una de las 12 cabezas de serie del Bombo 1, lo que le permitirá evitar a las grandes potencias en la fase de grupos.

El capitán Lionel Messi analizó el presente del equipo y dejó definiciones clave rumbo a 2026.
con todo

Messi antes del sorteo del Mundial 2026: sus charlas con Scaloni, la ilusión y un mensaje que ilusiona
Lionel Scaloni enfrenta un plantel con sobreoferta de talento para definir la lista final.
busca el bicampeonato

Lionel Scaloni y un dilema inédito rumbo al Mundial: "Estamos pasados de jugadores"

En la historia, solo Italia (1934–1938) y Brasil (1958–1962) lograron ganar dos Mundiales consecutivos, un desafío que motiva al vigente campeón del mundo.

Cómo quedan los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro selecciones del Repechaje UEFA y dos del Repechaje internacional.

El sorteo formará 12 grupos (A al L) con un equipo de cada bombo. México, Canadá y Estados Unidos ya tienen posiciones asignadas como anfitriones en los grupos A, B y D.

Las reglas impiden que haya dos equipos de la misma confederación en un grupo, salvo Europa, que podrá tener hasta dos selecciones por zona.

Claves del cuadro, la distribución de potencias y lo que viene tras el sorteo

Como novedad, los cuatro mejores rankeados (excluyendo anfitriones) serán distribuidos para asegurarse que, si ganan sus grupos, no se crucen antes de semifinales.

Así, Argentina y España quedarán en lados opuestos del cuadro; lo mismo para Francia e Inglaterra, ubicados tercero y cuarto en el ranking.

Una vez definidos los 12 grupos, el sábado 6 de diciembre se publicará el calendario oficial del torneo, con las sedes y estadios donde cada selección disputará la fase inicial. Solo quedará determinar los horarios de cada partido.

