Sorteo del Mundial 2026: fecha, horario y cómo quedan los bombos para la Selección argentina

La Selección argentina será cabeza de serie en el Bombo 1 del Mundial 2026.

La Selección de fútbol de Argentina conocerá este viernes a sus rivales del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, cuando se realice el sorteo oficial en el Centro John F. Kennedy de Washington. El evento comenzará a las 14 (hora argentina) y marcará el inicio del camino para defender el título obtenido en Qatar 2022.

Dirigida por Lionel Scaloni , la Albiceleste será una de las 12 cabezas de serie del Bombo 1 , lo que le permitirá evitar a las grandes potencias en la fase de grupos.

En la historia, solo Italia (1934–1938) y Brasil (1958–1962) lograron ganar dos Mundiales consecutivos, un desafío que motiva al vigente campeón del mundo.

El torneo estrenará un nuevo formato con 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro , donde avanzarán a 16avos de final los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros .

Cómo quedan los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro selecciones del Repechaje UEFA y dos del Repechaje internacional.

El sorteo formará 12 grupos (A al L) con un equipo de cada bombo. México, Canadá y Estados Unidos ya tienen posiciones asignadas como anfitriones en los grupos A, B y D.

Las reglas impiden que haya dos equipos de la misma confederación en un grupo, salvo Europa, que podrá tener hasta dos selecciones por zona.

Ya es oficial: así quedan los bombos del sorteo del Mundial 2026

España y Argentina podrían no cruzarse hasta la gran final



Claves del cuadro, la distribución de potencias y lo que viene tras el sorteo

Como novedad, los cuatro mejores rankeados (excluyendo anfitriones) serán distribuidos para asegurarse que, si ganan sus grupos, no se crucen antes de semifinales.

Así, Argentina y España quedarán en lados opuestos del cuadro; lo mismo para Francia e Inglaterra, ubicados tercero y cuarto en el ranking.

Una vez definidos los 12 grupos, el sábado 6 de diciembre se publicará el calendario oficial del torneo, con las sedes y estadios donde cada selección disputará la fase inicial. Solo quedará determinar los horarios de cada partido.