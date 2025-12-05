Sorteo del Mundial 2026: fecha, horario y cómo quedan los bombos para la Selección argentina

La Selección de fútbol de Argentina conocerá este viernes a sus rivales del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, cuando se realice el sorteo oficial en el Centro John F. Kennedy de Washington. El evento comenzará a las 14 (hora argentina) y marcará el inicio del camino para defender el título obtenido en Qatar 2022.
La Selección de fútbol de Argentina, cabeza de serie y con la mira en el bicampeonato
Dirigida por Lionel Scaloni, la Albiceleste será una de las 12 cabezas de serie del Bombo 1, lo que le permitirá evitar a las grandes potencias en la fase de grupos.
Claves del cuadro, la distribución de potencias y lo que viene tras el sorteo
Como novedad, los cuatro mejores rankeados (excluyendo anfitriones) serán distribuidos para asegurarse que, si ganan sus grupos, no se crucen antes de semifinales.
Así, Argentina y España quedarán en lados opuestos del cuadro; lo mismo para Francia e Inglaterra, ubicados tercero y cuarto en el ranking.
Una vez definidos los 12 grupos, el sábado 6 de diciembre se publicará el calendario oficial del torneo, con las sedes y estadios donde cada selección disputará la fase inicial. Solo quedará determinar los horarios de cada partido.