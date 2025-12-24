Con Franco Colapinto en el foco: Alpine aclaró el rol de Briatore y marcó qué debe mejorar para 2026

El director del equipo Alpine F1 Team, Steve Nielsen, brindó precisiones sobre el presente y el futuro de la escudería francesa, que viene de cerrar una temporada 2025 muy floja en la Fórmula 1, con Franco Colapinto como uno de sus pilotos. El dirigente explicó cómo quedó conformada la estructura interna tras los cambios directivos y señaló las áreas clave que el equipo deberá mejorar de cara a 2026.
En declaraciones a la prensa internacional, Nielsen dejó en claro la división de responsabilidades dentro de Alpine y aclaró el rol que cumple Flavio Briatore, quien regresó al equipo a mediados de 2024. “Flavio se encarga de la parte comercial del negocio y del resto me ocupo yo”, afirmó, marcando una separación tajante entre la gestión deportiva y la estratégica.
“Nos conocemos desde hace muchos años y está bastante claro qué hace cada uno”, explicó Nielsen. Y agregó: “Aunque no esté en la fábrica todos los días, hablamos a diario. Eso está muy claro dentro de la organización”, remarcó, en un intento por transmitir orden, claridad y previsibilidad puertas adentro.
Un 2025 flojo para Alpine y autocrítica puertas adentro
En el plano deportivo, Alpine tuvo un rendimiento muy por debajo de lo esperado. El monoplaza mostró serias limitaciones, lo que dejó tanto a Franco Colapinto como a Pierre Gasly lejos de la zona de puntos, especialmente en la segunda mitad del calendario, cuando el equipo decidió priorizar el desarrollo del auto 2026.
Nielsen fue autocrítico al analizar el año: “Hay cosas medibles que no funcionaron bien, como nuestro rendimiento en las paradas en boxes”, señaló. Además, profundizó: “Tenemos que mejorar la eficiencia en la producción y la velocidad con la que llevamos las ideas del túnel de viento a la pista”.
Pese a los malos resultados, desde Alpine aseguran que el trabajo estructural ya está en marcha. “El progreso no siempre se ve de inmediato en la pista, pero estamos convencidos de que vamos a mejorar”, sostuvo Nielsen, quien ya había sido parte del equipo en las épocas doradas de Renault, campeón del mundo en 2005 y 2006.