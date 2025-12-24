24 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
automovilismo

Con Franco Colapinto en el foco: Alpine aclaró el rol de Briatore y marcó qué debe mejorar para 2026

La escudería Alpine, con el argentino Franco Colapinto, se prepara para una venidera y exigente temporada de la F1. Mirá lo sucedido.

Franco Colapinto quiere tener un buen año.

Franco Colapinto quiere tener un buen año.

Por Sitio Andino Deportes

El director del equipo Alpine F1 Team, Steve Nielsen, brindó precisiones sobre el presente y el futuro de la escudería francesa, que viene de cerrar una temporada 2025 muy floja en la Fórmula 1, con Franco Colapinto como uno de sus pilotos. El dirigente explicó cómo quedó conformada la estructura interna tras los cambios directivos y señaló las áreas clave que el equipo deberá mejorar de cara a 2026.

En declaraciones a la prensa internacional, Nielsen dejó en claro la división de responsabilidades dentro de Alpine y aclaró el rol que cumple Flavio Briatore, quien regresó al equipo a mediados de 2024. “Flavio se encarga de la parte comercial del negocio y del resto me ocupo yo”, afirmó, marcando una separación tajante entre la gestión deportiva y la estratégica.

Lee además
Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine, entre la Fórmula 1 y su pasión xeneize.  
automovilismo

"Boca, Boca, Boca": la promesa bien argentina de Franco Colapinto para su primer podio en la F1
El monoplaza de Alpine durante la temporada 2025 de la Fórmula 1, duramente cuestionado por su propio director deportivo.
le puso el pecho

Alpine en crisis: su jefe criticó el monoplaza 2025 y respaldó el rendimiento de Franco Colapinto

Una estructura redefinida en Alpine tras un año de cambios

El regreso de Briatore a Enstone reconfiguró el mapa dirigencial de Alpine. Tras la salida de Bruno Famin y el breve paso de Oliver Oakes como director del equipo, la escudería atravesó meses de inestabilidad hasta la llegada de Nielsen en septiembre de 2025. Durante ese período, el empresario italiano asumió funciones operativas de manera interina.

Nos conocemos desde hace muchos años y está bastante claro qué hace cada uno”, explicó Nielsen. Y agregó: “Aunque no esté en la fábrica todos los días, hablamos a diario. Eso está muy claro dentro de la organización”, remarcó, en un intento por transmitir orden, claridad y previsibilidad puertas adentro.

Un 2025 flojo para Alpine y autocrítica puertas adentro

En el plano deportivo, Alpine tuvo un rendimiento muy por debajo de lo esperado. El monoplaza mostró serias limitaciones, lo que dejó tanto a Franco Colapinto como a Pierre Gasly lejos de la zona de puntos, especialmente en la segunda mitad del calendario, cuando el equipo decidió priorizar el desarrollo del auto 2026.

Nielsen fue autocrítico al analizar el año: “Hay cosas medibles que no funcionaron bien, como nuestro rendimiento en las paradas en boxes”, señaló. Además, profundizó: “Tenemos que mejorar la eficiencia en la producción y la velocidad con la que llevamos las ideas del túnel de viento a la pista”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dailycolapinto/status/2003462196098159014&partner=&hide_thread=false

Franco Colapinto y un proyecto que apunta a 2026

Pese a los malos resultados, desde Alpine aseguran que el trabajo estructural ya está en marcha. “El progreso no siempre se ve de inmediato en la pista, pero estamos convencidos de que vamos a mejorar”, sostuvo Nielsen, quien ya había sido parte del equipo en las épocas doradas de Renault, campeón del mundo en 2005 y 2006.

Temas
Seguí leyendo

El posteo de Franco Colapinto que generó revuelo por su futuro en la Fórmula 1

Roger Federer fue contundente: "El tenis se olvida de sus leyendas"

Cuándo debutan el Tomba y Maipú en la Primera Nacional 2026

Qué dicen los médicos sobre el estado de salud de Juan Cruz Yacopini

Orgullo mendocino: Jorge Tahan fue distinguido por el Comité Olímpico y proyecta un 2026 internacional

De San Rafael a la Copa Libertadores: Brisa Río y el sueño cumplido con Belgrano campeón

Tupungato cortó la hegemonía y se quedó con el título anual del handball mendocino

¿Qué falta para que Santino Andino sea refuerzo de River? Las claves de una negociación avanzada

LO QUE SE LEE AHORA
El deportista atraviesa horas decisivas
Esperanza y cautela

Qué dicen los médicos sobre el estado de salud de Juan Cruz Yacopini

Las Más Leídas

Se viene otro pozo millonario del Quini 6.
Juegos de azar

De cuánto es el pozo y a qué hora se juega el Quini 6 del miércoles 24 de diciembre

Yacopini Sud lanza la Liquidación Final 2025 con descuentos de hasta $5 millones y financiación especial. video
Cero kilómetro

Yacopini Sud lanza la Liquidación Final 2025 con descuentos de hasta $5 millones y financiación especial

Lionel Messi se movió rápido por su hermana.
mala fortuna

Alarma por Lionel Messi: el accidente que estremeció a todo el mundo

Accidente vial: el policía sufrió una fractura expuesta tras caer de su moto.
Estaba gravemente herido

Dolor en la fuerza policial: falleció el joven que sufrió un accidente vial en Guaymallén

El deportista atraviesa horas decisivas
Esperanza y cautela

Qué dicen los médicos sobre el estado de salud de Juan Cruz Yacopini