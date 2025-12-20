Alpine en crisis: su jefe criticó el monoplaza 2025 y respaldó el rendimiento de Franco Colapinto

El monoplaza de Alpine durante la temporada 2025 de la Fórmula 1, duramente cuestionado por su propio director deportivo.

Sin rodeos y con fuerte autocrítica. El jefe deportivo de Alpine , Steve Nielsen, apuntó contra el monoplaza 2025 y dejó una definición contundente: los pilotos rindieron por encima de lo que permitió el auto . En ese contexto, el británico respaldó a Franco Colapinto , uno de los nombres más observados de la escudería.

El director deportivo de Alpine , Steve Nielsen , fue tajante al analizar el rendimiento del A525 durante la reciente temporada de la Fórmula 1 . “ La realidad brutal es que nuestro coche no fue lo suficientemente rápido para sumar puntos ”, afirmó en declaraciones recopiladas por la Agencia Noticias Argentinas.

automovilismo Por qué Franco Colapinto no estuvo en los test de postemporada en la F1

automovilismo El posteo de Franco Colapinto que generó revuelo por su futuro en la Fórmula 1

Esa falta de competitividad quedó reflejada en los resultados de Franco Colapinto , quien no logró finalizar ninguna carrera dentro del top 10 a lo largo del calendario 2025, pese a mostrar solidez en distintos pasajes del campeonato.

Nielsen fue aún más claro al remarcar que el problema no estuvo en los pilotos, sino en el rendimiento general del monoplaza : “ Creo que los dos corredores que tenemos ahora son mejores que el auto ”, sostuvo, despejando cualquier tipo de cuestionamiento individual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColapintoFiles/status/2002045862739140912&partner=&hide_thread=false Franco Colapinto sobre el apoyo de los argentinos en los circuitos



“Estaban en todos lados, en todos los circuitos y los otros pilotos no lo podían creer.”



“No es algo que pasa desapercibido y eso me pone a mí muy orgulloso.”



@Corazondef1

pic.twitter.com/4tqq7TRMpV — 43 (@ColapintoFiles) December 19, 2025

Respaldo a Franco Colapinto y elogios a Gasly

En su análisis, el dirigente británico también destacó el trabajo del francés Pierre Gasly, quien tuvo algunas actuaciones destacadas en un contexto adverso. “Corrió razonablemente bien en Brasil y en Las Vegas, que fueron las pocas ocasiones en las que fuimos competitivos”, reconoció Nielsen.

Ese respaldo cobra especial relevancia en un año donde Alpine no logró consolidarse en la zona de puntos y quedó lejos de las expectativas iniciales, tanto en rendimiento como en resultados.

Un Alpine renovado para la Fórmula 1 2026

Pensando en el futuro, Alpine ya trabaja en un cambio profundo de cara a la temporada 2026. Si bien Nielsen evitó dar precisiones técnicas, aseguró que el plantel actual es el adecuado para afrontar la próxima etapa de la categoría reina.

“Necesitamos hacer un coche mucho mejor porque los pilotos son perfectamente capaces de acompañarlo”, sentenció el directivo, marcando el camino de la escudería francesa.

La próxima temporada de la Fórmula 1 traerá además importantes modificaciones reglamentarias: autos y neumáticos más pequeños y un nuevo esquema de unidades de potencia, con una división equitativa entre motor de combustión y energía eléctrica, lo que abre un escenario de oportunidades para equipos que logren interpretar mejor el cambio.