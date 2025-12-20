Alpine en crisis: su jefe criticó el monoplaza 2025 y respaldó el rendimiento de Franco Colapinto

Sin rodeos y con fuerte autocrítica. El jefe deportivo de Alpine, Steve Nielsen, apuntó contra el monoplaza 2025 y dejó una definición contundente: los pilotos rindieron por encima de lo que permitió el auto. En ese contexto, el británico respaldó a Franco Colapinto, uno de los nombres más observados de la escudería.
Qué pasó con Alpine
El director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, fue tajante al analizar el rendimiento del A525 durante la reciente temporada de la Fórmula 1. “La realidad brutal es que nuestro coche no fue lo suficientemente rápido para sumar puntos”, afirmó en declaraciones recopiladas por la Agencia Noticias Argentinas.
Esa falta de competitividad quedó reflejada en los resultados de Franco Colapinto, quien no logró finalizar ninguna carrera dentro del top 10 a lo largo del calendario 2025, pese a mostrar solidez en distintos pasajes del campeonato.
En su análisis, el dirigente británico también destacó el trabajo del francés Pierre Gasly, quien tuvo algunas actuaciones destacadas en un contexto adverso. “Corrió razonablemente bien en Brasil y en Las Vegas, que fueron las pocas ocasiones en las que fuimos competitivos”, reconoció Nielsen.
Ese respaldo cobra especial relevancia en un año donde Alpine no logró consolidarse en la zona de puntos y quedó lejos de las expectativas iniciales, tanto en rendimiento como en resultados.
Un Alpine renovado para la Fórmula 1 2026
Pensando en el futuro, Alpine ya trabaja en un cambio profundo de cara a la temporada 2026. Si bien Nielsen evitó dar precisiones técnicas, aseguró que el plantel actual es el adecuado para afrontar la próxima etapa de la categoría reina.
“Necesitamos hacer un coche mucho mejor porque los pilotos son perfectamente capaces de acompañarlo”, sentenció el directivo, marcando el camino de la escudería francesa.
La próxima temporada de la Fórmula 1 traerá además importantes modificaciones reglamentarias: autos y neumáticos más pequeños y un nuevo esquema de unidades de potencia, con una división equitativa entre motor de combustión y energía eléctrica, lo que abre un escenario de oportunidades para equipos que logren interpretar mejor el cambio.